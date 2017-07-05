حضر تمثال الدبلوماسى كمال الدين صلاح شهيد الإرهاب في المؤتمر الصحفي المرتقب بعد قليل لوزراء خارجية الدول الأربع مصر والسعودية والامارات والبحرين حول قطر.

ويتواجد التمثال خلف المنصات الأربع التى سيتحدث منها وزراء الخارجية فى وقت لاحق ببهو قصر التحرير التاريخى بالقاهرة.

يذكر أن كمال الدين صلاح هو أول شهيد من شهداء السلك الدبلوماسي المصري في العصر الحديث، كان سفيرا لمصر في الصومال وساهم في تدعيم أركان الدولة الصومالية وإنشاء مؤسساتها التشريعيه وحكومتها الوطنية الأولي ومحاولا إنهاء الوصاية عليها، واغتيل في 16 أبريل عام 1957 في محاولة لإفشال جهوده نحو دعم الصومال و اطالة امد الوصاية.