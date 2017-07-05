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تنفيذ نحو 43 ألف حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية
حملة امنية ـ اﻻمن ـ الشرطة المصرية ‎

تنفيذ نحو 43 ألف حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية

2017-07-05 16:32:18

قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، خلال حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، بتنفيذ نحو 43 ألف حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية.
وشملت الحملات - التي تمت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، خلال 24 ساعة - 244 حكما جنائيا، و16 ألفا و987 حكم حبس جزئيا، و3 آلاف حكم حبس مستأنف، و17 ألفا و994 حكم غرامات، و4 آلاف و604 أحكام مخالفة.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة التي باشرت التحقيقات.

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