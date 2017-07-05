وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور جمال شيحة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 2017 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان بشأن القرض المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لتنفيذ مشروع تنمية الموارد البشرية في قطاعي التعليم والصحة.

جاء ذلك بحضور مساعد أول وزير التعليم العالي والبحث العلمي للعلاقات الثقافية والبعثات وشؤون الجامعات الدكتور حسام الملاحي.

من جهتها، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، على قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2017 المتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والإمارات بشأن التعاون المالي والفني.

وقال مدير عام بمصلحة الضرائب عمرو حامد إن مذكرة التفاهم تساهم في العمل على فض المنازعات عبر إنشاء مجلس تنسيقي بين الدولتين، وإيجاد آلية سريعة لفض المنازعات وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات المالية والضريبية بين الجانبين.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بأن يمتد التعاون بين الدولتين في إطار مذكرة التفاهم إلى كافة أنواع التعاون المالي والفني، واستخدام الأساليب الحديثة في إعداد الموازنة العامة للدولة.