لجنة نيابية أردنية تطالب بوقف العقوبات بحق موظفي "الأونروا"2017-07-05 16:29:46
طالبت لجنة “فلسطين” بمجلس النواب الأردني، بوقف العقوبات المتخذة بحق عدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وقال رئيس اللجنة يحيى السعود - في تصريح عقب اجتماع للجنة اليوم /الأربعاء/، مع مدير مكتب عمليات الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين في الأردن ديفيد روجر، بحضور مدير عام دائرة الشئون الفلسطينية ياسين أبو عواد - “إن روجر وعد بإجراء اتصالاته مع المعنيين في الأمم المتحدة للتخفيف من العقوبات المتخذة بحق عدد من موظفي (الأونروا)”.
بدوره، قال روجر إنه تم عقد العديد من الدورات لموظفي الوكالة للتعريف بمفهوم الحيادية، موضحا أن العقوبات المتخذة بحقهم لم تصل إلى فقدان الوظيفة، وإنما اقتصرت على خصم من الراتب وإنذارات، لافتا إلى أنه لم يتخذ قرار العقوبات وهي ليست من صلاحياته.
من جهته، قال أبو عواد إن الدائرة على تواصل دائم مع “الأونروا”، مؤكدا ضرورة زيادة مخصصات الوكالة لتقوم بواجبها على أكمل وجه.
-
استقرار أسعار الذهب محليا وارتفاعه عالميا
استقرت أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلي خلال التعاملات اليوم /الأربعاء/،في حين ارتفعت عالميا بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في ثمانية أسابيع مدفوعة بارتفاع الطلب ...Wed, 05 Jul 2017 10:42:23 GMT
-
"البترول": وفرنا احتياجات "الكهرباء" من الوقود خلال الموجة الحارة
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح قطاع البترول في تأمين احتياجات جميع محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية من الغاز الطبيعي والوقود ...Wed, 05 Jul 2017 07:57:53 GMT
-
التضامن: صرف الدعم النقدي لمستفيدي "تكافل وكرامة" مع الزيادة 10 يوليو
أعلنت نيفين القباج مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية، عن صرف الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بداية من العاشر من شهر ...Wed, 05 Jul 2017 09:11:48 GMT
-
استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه المصري إلى ما دون ١٨جنيها
شهدت أسعار صرف الدولار تراجعا لليوم الثالث على التوالي أمام الجنيه المصري وتفاوتا طفيفا بين البنوك بعد فترة من الاستقرار في بداية التعاملات الصباحية اليوم ...Wed, 05 Jul 2017 10:26:14 GMT
-
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء ، 4 شبان فلسطينيين من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة خلال حملة دهم واسعة شملت عشرات المنازل خاصة لعائلات ...Wed, 05 Jul 2017 08:11:59 GMT
-
بكري: الرد القطري حول علاقاتها مع إيران به خلط للأوراق
أكد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، أن مواقف الدول العربية الأربعة المقاطعة لقطر جاء لأن قطر تعتبر سند رئيسي للتنظيمات الإرهابية في المنطقة واستقواها ...Wed, 05 Jul 2017 12:20:56 GMT
-
طبعة عربية من "قراءات فى أعمال نوال السعداوى"
صدرت حديثًا عن المركز القومى للترجمة برئاسة الأستاذ الدكتور أنور مغيث ،الطبعة العربية من كتاب (قراءات فى أعمال نوال السعداوى) من تحرير إرنست إيمنيونو و مورين إيك ...Wed, 05 Jul 2017 13:09:42 GMT
-
هواوي تغزو العالم بابتكارتها في مجال التكنولوجيا
تعد شركة هواوي احدي ابرز الشركات الناشئة في العالم وواحدة من اكبر العلامات التجارية في عالم الاتصالات. تشبه الأعمال التجارية العالمية بالصراع في حلبة معقدة وتتسم ...Wed, 05 Jul 2017 12:50:20 GMT
-
أوبر تحتفل بتحقيق 5 مليارات رحلة حول العالم!
بدأ تطبيق أوبر العمل في العام 2010 بهدف حل مشكلة بسيطة: كيف يمكن الحصول على وسيلة مواصلات بنقرة زر فقط؟ وفي أواخر العام 2015، احتلت أوبر العناوين الرئيسية لتجاوزها حد ...Wed, 05 Jul 2017 12:52:47 GMT