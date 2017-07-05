سبورتنج لشبونة يستعير كوينتراو من ريال مدريد2017-07-05 16:25:51
أعلن نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى رسمياً عن ضم فابيو كوينتراو الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .
نشر الحساب الرسمى لنادى سبورتنج لشبونة على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” صورة لفابيو كوينتراو ليؤكد انتقال اللاعب إلى صفوفه لمدة موسم حتى 2019 .
فضل نادى ريال مدريد الأسبانى إعارة اللاعب لمدة موسم واحد إلى سبورتنج لشبونة على أمل أن يجد عرضاً مغرياً للاعب بعد انتهاء مهمته مع النادى البرتغالى.
جدير بالذكر أن كوينتراو لعب لـ3 أندية برتغالية هى ريو آفى وبنفيكا وناسيونال ماديرا قبل انتقاله إلى ريال مدريد فى 2011.
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