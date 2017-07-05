أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن تطبيق ميكنة مكاتب الصحة تمت بالفعل، موضحة أن عملية الميكنة جرت بالتنسيق مع وزارة الصحة، وأنها توفر بيانات لحظية للمواليد والوفيات على مستوى الجمهورية.

,قالت، في تصريحات خاصة لنشرة أخبارdmc ، إنه تم التنسيق مع كل الوزارات المعنية، وفى مقدمتها وزارتى التموين والتضامن، لاستبعاد الوفيات من التموين والمعاشات، ووصول برنامج تكافل وكرامة لمستحقيه فعلا.

,أشارت إلى التنسيق أيضا مع وزارة التعليم لمعرفة عدد الفصول اللازمة لحل مشكلة الكثافة الزائدة بالفصول، ومع وزارة النقل لمعرفة الطرق التي تحتاج إلى عمليات إصلاح وتطوير للحد من حوادث الطرق. وتابعت “السعيد”: تلك المنظومة تمثل نقلة نوعية في البيانات المتاحة للدولة، وبالتالي تمكن الحكومة من اتخاذ قرارات أفضل.