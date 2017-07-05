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الشرطة البريطانية تخرج 87 جزءا من أشلاء ضحايا برج "جرينفيل"
شقق برج جرينفيل1

الشرطة البريطانية تخرج 87 جزءا من أشلاء ضحايا برج "جرينفيل"

2017-07-05 16:27:37
خاص- محيط

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء استخراج 87 جزء من أشلاء وبقايا الجثث المحترقة، إثر الحريق الذي اندلع في برج “جرينفيل” بالعاصمة لندن في منتصف الشهر الماضي.

وأشار ستيوارت كوندي قائد شرطة لندن -في تصريح أوردته صحيفة الإندبندنت البريطانية على موقعها الإلكتروني- إلى أن العثور على هذا العدد من الأشلاء لا يعني العثور على 87 جثة، وقال إن الشرطة لن تتمكن من الإعلان عن عدد القتلى الذين تم العثور عليهم، إلا بعد تحليل الأشلاء والتعرف على هوية الجثث المحترقة داخل المبنى المحترق بالكامل.

يشار إلى أنه تم التعرف بشكل رسمي على هوية 21 جثة حتى أمس أول الأثنين.
ووفقا لكوندي، يشارك في عمليات التحقيق والبحث داخل مبنى برج “جرينفيل” نحو 250 من الخبراء، الذين يبحثون عن آثار لأي جثث وسط أكثر من 15 طنا من الحطام في كل طابق.
وأكدت الشرطة أن عملية البحث ستستمر لعدة أشهر وأنها تجري عمليات بحث في كل طابق.

وتشير آخر التقارير الرسمية إلى وصول عدد القتلى والمفقودين جراء الحريق إلى 79 شخصا.

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