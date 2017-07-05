تأهلت اللاعبة البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا المصنفة رقم 683 عالميا إلى الدور الثالث في منافسات فردي السيدات ببطولة ويمبلدون للتنس ، اليوم الخميس.

وتمكنت أزارينكا من بلوغ الدور الثالث في ثالث البطولات الأربع الكبرى بعدما تغلبت على منافستها الروسية يلينا فيسنينا بواقع مجموعتين دون رد تفاصيلهما 6-3 و 6-3.

وتأهلت اللاعبة السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا المصنفة الثامنة إلى الدور ذاته بعدما تغلبت على منافستها الأمريكية جنيفر برادي بواقع 6-4 و6-4.