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أزارينكا إلي الدور الثالث في بطولة ويمبلدون للتنس
لاعبة التنس فيكتوريا ازارينكا

أزارينكا إلي الدور الثالث في بطولة ويمبلدون للتنس

2017-07-05 16:20:24

تأهلت اللاعبة البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا المصنفة رقم 683 عالميا إلى الدور الثالث في منافسات فردي السيدات ببطولة ويمبلدون للتنس ، اليوم الخميس.

وتمكنت أزارينكا من بلوغ الدور الثالث في ثالث البطولات الأربع الكبرى بعدما تغلبت على منافستها الروسية يلينا فيسنينا بواقع مجموعتين دون رد تفاصيلهما 6-3 و 6-3.

وتأهلت اللاعبة السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا المصنفة الثامنة إلى الدور ذاته بعدما تغلبت على منافستها الأمريكية جنيفر برادي بواقع 6-4 و6-4.

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