 Moheet on google
الأربعاء 5 يوليو 2017 04:53 مساءً
روابط سريعة
لأول مرة فى مصر.. شهادة الميلاد المميكنة فور الولادة
احمد عماد وزير الصحة

لأول مرة فى مصر.. شهادة الميلاد المميكنة فور الولادة

2017-07-05 16:22:17
كتب - متابعات

أوضح الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن الوزارة انتهت من ميكنة العمل بالكامل فى 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تحدث لأول مرة في تاريخ مصر.
وأضاف، فى تصريحات لنشرة أخبار dmc، أن الوزارة تعمل على وضع هذا النظام  منذ عام، مشيرا إلى صدور شهادة الميلاد المميكنة بشكل لحظى، وربطها مباشرة  بوزارة التخطيط من خلال ساعة رقمية يظهر عليها أعداد المواليد والوفيات. وتابع: كانت تلك المنظومة بمثابة حلم لمصر.
ولفت إلى أن هذا النظام يلغي الحاجة لعمل تعداد سكاني، كما سيساعد وزارة الصحة على توفير التطعيمات، والتأمين الصحي، ومعرفة أكثر الأمراض التي تؤدى إلى الوفاة.
وأشار إلى التنسيق مع وزير الداخلية للربط مع مصلحة الأحوال المدنية وعمل الرقم القومي لحظياً، بالإضافة إلى التنسيق مع السفارات لإصدار شهادات الميلاد للمصريين المولودين بالخارج بشكل لحظي أيضا بدلاً من الانتظار لفترات طويلة قد تصل إلى أشهر.واستطرد: قاعدة البيانات هذه تمثل نقلة كبيرة لمصر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3