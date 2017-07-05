أوضح الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن الوزارة انتهت من ميكنة العمل بالكامل فى 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تحدث لأول مرة في تاريخ مصر.

وأضاف، فى تصريحات لنشرة أخبار dmc، أن الوزارة تعمل على وضع هذا النظام منذ عام، مشيرا إلى صدور شهادة الميلاد المميكنة بشكل لحظى، وربطها مباشرة بوزارة التخطيط من خلال ساعة رقمية يظهر عليها أعداد المواليد والوفيات. وتابع: كانت تلك المنظومة بمثابة حلم لمصر.

ولفت إلى أن هذا النظام يلغي الحاجة لعمل تعداد سكاني، كما سيساعد وزارة الصحة على توفير التطعيمات، والتأمين الصحي، ومعرفة أكثر الأمراض التي تؤدى إلى الوفاة.

وأشار إلى التنسيق مع وزير الداخلية للربط مع مصلحة الأحوال المدنية وعمل الرقم القومي لحظياً، بالإضافة إلى التنسيق مع السفارات لإصدار شهادات الميلاد للمصريين المولودين بالخارج بشكل لحظي أيضا بدلاً من الانتظار لفترات طويلة قد تصل إلى أشهر.واستطرد: قاعدة البيانات هذه تمثل نقلة كبيرة لمصر.

