لأول مرة فى مصر.. شهادة الميلاد المميكنة فور الولادة2017-07-05 16:22:17
أوضح الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن الوزارة انتهت من ميكنة العمل بالكامل فى 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تحدث لأول مرة في تاريخ مصر.
وأضاف، فى تصريحات لنشرة أخبار dmc، أن الوزارة تعمل على وضع هذا النظام منذ عام، مشيرا إلى صدور شهادة الميلاد المميكنة بشكل لحظى، وربطها مباشرة بوزارة التخطيط من خلال ساعة رقمية يظهر عليها أعداد المواليد والوفيات. وتابع: كانت تلك المنظومة بمثابة حلم لمصر.
ولفت إلى أن هذا النظام يلغي الحاجة لعمل تعداد سكاني، كما سيساعد وزارة الصحة على توفير التطعيمات، والتأمين الصحي، ومعرفة أكثر الأمراض التي تؤدى إلى الوفاة.
وأشار إلى التنسيق مع وزير الداخلية للربط مع مصلحة الأحوال المدنية وعمل الرقم القومي لحظياً، بالإضافة إلى التنسيق مع السفارات لإصدار شهادات الميلاد للمصريين المولودين بالخارج بشكل لحظي أيضا بدلاً من الانتظار لفترات طويلة قد تصل إلى أشهر.واستطرد: قاعدة البيانات هذه تمثل نقلة كبيرة لمصر.
-
استقرار أسعار الذهب محليا وارتفاعه عالميا
استقرت أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلي خلال التعاملات اليوم /الأربعاء/،في حين ارتفعت عالميا بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في ثمانية أسابيع مدفوعة بارتفاع الطلب ...Wed, 05 Jul 2017 10:42:23 GMT
-
"البترول": وفرنا احتياجات "الكهرباء" من الوقود خلال الموجة الحارة
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح قطاع البترول في تأمين احتياجات جميع محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية من الغاز الطبيعي والوقود ...Wed, 05 Jul 2017 07:57:53 GMT
-
التضامن: صرف الدعم النقدي لمستفيدي "تكافل وكرامة" مع الزيادة 10 يوليو
أعلنت نيفين القباج مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية، عن صرف الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بداية من العاشر من شهر ...Wed, 05 Jul 2017 09:11:48 GMT
-
استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه المصري إلى ما دون ١٨جنيها
شهدت أسعار صرف الدولار تراجعا لليوم الثالث على التوالي أمام الجنيه المصري وتفاوتا طفيفا بين البنوك بعد فترة من الاستقرار في بداية التعاملات الصباحية اليوم ...Wed, 05 Jul 2017 10:26:14 GMT
-
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء ، 4 شبان فلسطينيين من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة خلال حملة دهم واسعة شملت عشرات المنازل خاصة لعائلات ...Wed, 05 Jul 2017 08:11:59 GMT
-
بكري: الرد القطري حول علاقاتها مع إيران به خلط للأوراق - محيط
أكد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، أن مواقف الدول العربية الأربعة المقاطعة لقطر جاء لأن قطر تعتبر سند رئيسي للتنظيمات الإرهابية في المنطقة…Wed, 05 Jul 2017 12:20:56 GMT
-
هواوي تغزو العالم بابتكارتها في مجال التكنولوجيا
تعد شركة هواوي احدي ابرز الشركات الناشئة في العالم وواحدة من اكبر العلامات التجارية في عالم الاتصالات. تشبه الأعمال التجارية العالمية بالصراع في حلبة معقدة وتتسم ...Wed, 05 Jul 2017 12:50:20 GMT
-
أوبر تحتفل بتحقيق 5 مليارات رحلة حول العالم!
بدأ تطبيق أوبر العمل في العام 2010 بهدف حل مشكلة بسيطة: كيف يمكن الحصول على وسيلة مواصلات بنقرة زر فقط؟ وفي أواخر العام 2015، احتلت أوبر العناوين الرئيسية لتجاوزها حد ...Wed, 05 Jul 2017 12:52:47 GMT
-
سوهاج تبحث محو أمية 130 ألف شخص بالمحافظة خلال العام الحالي
بحثت اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة سوهاج في اجتماعها اليوم برئاسة سكرتير عام المحافظة عصام العلقامي سبل تنفيذ خطة محو الأمية ...Wed, 05 Jul 2017 12:52:47 GMT