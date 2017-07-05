تعاقد رسميا نادي قيصري سبور التركي مع الغانى أسامواه جيان، لاعب سندرلاند والعين الإماراتى السابق، قادما من صفوف شنجهاى الصينى وذلك لمدة موسمين.

نشر الموقع الرسمى لنادى قيصرى سبور، بيان رسمى، اليوم الأربعاء، أعلن من خلاله التعاقد مع نجم منتخب غانا أسامواه جيان، لمدة عامين مع خيار التجديد لموسم إضافى.



وقال إيرول بدير رئيس نادى قيصرى سبور، لقد تعاقدنا مع أسامواه جيان لمدة عامين مع خيار التجديد موسم إضافى، إنه إضافة مثمرة للفريق.