 Moheet on google
الأربعاء 5 يوليو 2017 04:49 مساءً
روابط سريعة
أسامواه جيان ينتقل لقيصري سبور التركي
201707050330563056

أسامواه جيان ينتقل لقيصري سبور التركي

2017-07-05 16:18:02

تعاقد رسميا نادي قيصري سبور التركي مع الغانى أسامواه جيان، لاعب سندرلاند والعين الإماراتى السابق، قادما من صفوف شنجهاى الصينى وذلك لمدة موسمين.

نشر الموقع الرسمى لنادى قيصرى سبور، بيان رسمى، اليوم الأربعاء، أعلن من خلاله التعاقد مع نجم منتخب غانا أسامواه جيان، لمدة عامين مع خيار التجديد لموسم إضافى.

وقال إيرول بدير رئيس نادى قيصرى سبور، لقد تعاقدنا مع أسامواه جيان لمدة عامين مع خيار التجديد موسم إضافى، إنه إضافة مثمرة للفريق.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3