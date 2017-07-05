طالب الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الجار الله من الدول الأربعة المقاطعة لقطر مراعاة الشعب القطري في القرارات التي سوف يتم اتخاذها في اجتماع اليوم.

وقال الجار الله من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “اليوم يوم مفصلي بالنسبة لقطر المجتمعون في القاهرة فيهم حمائم وفيهم صقور، وعلي قطر أن تراعي الالم الذي عاشته دول المجتمعون في مصر.. تخريب قطر مزعج”.

وتساءل قائلا: “هل نلوم مصر او السعودية او الامارات او البحرين علي ما فعلته قطر بجبهتهم الداخلية تخريب وقتل وتحريك خونه متعاملين معها؟؟، ماذا تريد قطر؟؟”.

وأضاف : “دول الخليج لازال فيها من يهلل ويدافع عن الخراب القطري في بلدانهم.. إنهم تتار العصر الاخوان لقد جربناكم في مصر ولن نلدغ من جحر مرتين”.

وتابع قائلا: “ندعوا الله أن يراعي وزراء خارجية الدول الاربع المجتمعون في القاهرة أن يراعوا حال الشعب القطري الذي لا ناقة له ولا جمل فيما يفعله حكامه”.

ويجتمع اليوم وزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين والإمارات بالعاصمة المصرية القاهرة بعد انتهاء المهلة التي منحوها لقطر للرد على مطالبهم.



