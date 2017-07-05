قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك موقفًا جديدًا سيولد خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بالأزمة القطرية، لافتًا إلى أن قطر تراهن على عنصر الوقت، إذ تعتقد أنها تستطيع أن تتجاوز العقوبات.

وأضاف كمال خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن قطر تظن أن الفترة المقبلة قد تتدخل أحد القوى الكبرى لاسيما أمريكا لتقديم مبادرة جديدة بشروط جديدة ربما تمثل نقطة منتصف بين موقف الدول المقاطعة وقطر، مشددًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية تمسك العصا من المنتصف، بينما يمكن أن تلعب الكويت دور الوساطة، بحيث تعيد بلورة شروط دول المقاطعة في شكل من الشروط بحيث تكون مقبلة للطرفين.

وأوضح كمال، أن هناك فجوة في الثقة بين قطر والدول العربية المقاطعة لها، مشددًا على أن الطرفين يبحثان عن مخرج أو حل وسط، لافتًا إلى أن قطر لم تقبل بكل المطالب العربية، ولم ترفضها.