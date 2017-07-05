"سيجولين" تعلن قرب تعيينها سفيرة فرنسا المسئولة عن مفاوضات منطقة القطبين2017-07-05 15:50:17
أعلنت “سيجولين رويال”، المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2007، أنه سيتم تعيينها قريبا في منصب سفيرة فرنسا المسئولة عن المفاوضات الدولية لمنطقة القطبين الشمالي والجنوبي.
وذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الأربعاء أن “رويال” ستشغل هذا المنصب خلفا لميشيل روكار، رئيس الوزراء الفرنسي الاشتراكي الأسبق، الذي وافته المنية عام 2016 عن عمر ناهز 85 عاما. ولم يعط الراديو المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.
وكانت “رويال” مرشحة الحزب الاشتراكي الفرنسي للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2007، وكانت في حال نجاحها ستصبح أول إمرأة تتولى هذا المنصب في فرنسا، ولكنها خسرت الانتخابات أمام مرشح يمين الوسط “نيكولا ساركوزي” بعد أن حصلت على 8ر46% من الأصوات كما أعلنت عن ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2012.
-
استقرار أسعار الذهب محليا وارتفاعه عالميا
استقرت أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلي خلال التعاملات اليوم /الأربعاء/،في حين ارتفعت عالميا بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في ثمانية أسابيع مدفوعة بارتفاع الطلب ...Wed, 05 Jul 2017 10:42:23 GMT
-
"البترول": وفرنا احتياجات "الكهرباء" من الوقود خلال الموجة الحارة
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح قطاع البترول في تأمين احتياجات جميع محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية من الغاز الطبيعي والوقود ...Wed, 05 Jul 2017 07:57:53 GMT
-
التضامن: صرف الدعم النقدي لمستفيدي "تكافل وكرامة" مع الزيادة 10 يوليو
أعلنت نيفين القباج مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية، عن صرف الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بداية من العاشر من شهر ...Wed, 05 Jul 2017 09:11:48 GMT
-
استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه المصري إلى ما دون ١٨جنيها
شهدت أسعار صرف الدولار تراجعا لليوم الثالث على التوالي أمام الجنيه المصري وتفاوتا طفيفا بين البنوك بعد فترة من الاستقرار في بداية التعاملات الصباحية اليوم ...Wed, 05 Jul 2017 10:26:14 GMT
-
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء ، 4 شبان فلسطينيين من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة خلال حملة دهم واسعة شملت عشرات المنازل خاصة لعائلات ...Wed, 05 Jul 2017 08:11:59 GMT
-
بكري: الرد القطري حول علاقاتها مع إيران به خلط للأوراق - محيط
أكد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، أن مواقف الدول العربية الأربعة المقاطعة لقطر جاء لأن قطر تعتبر سند رئيسي للتنظيمات الإرهابية في المنطقة…Wed, 05 Jul 2017 12:20:56 GMT
-
هواوي تغزو العالم بابتكارتها في مجال التكنولوجيا
تعد شركة هواوي احدي ابرز الشركات الناشئة في العالم وواحدة من اكبر العلامات التجارية في عالم الاتصالات. تشبه الأعمال التجارية العالمية بالصراع في حلبة معقدة وتتسم ...Wed, 05 Jul 2017 12:50:20 GMT
-
أوبر تحتفل بتحقيق 5 مليارات رحلة حول العالم!
بدأ تطبيق أوبر العمل في العام 2010 بهدف حل مشكلة بسيطة: كيف يمكن الحصول على وسيلة مواصلات بنقرة زر فقط؟ وفي أواخر العام 2015، احتلت أوبر العناوين الرئيسية لتجاوزها حد ...Wed, 05 Jul 2017 12:52:47 GMT
-
سوهاج تبحث محو أمية 130 ألف شخص بالمحافظة خلال العام الحالي
بحثت اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة سوهاج في اجتماعها اليوم برئاسة سكرتير عام المحافظة عصام العلقامي سبل تنفيذ خطة محو الأمية ...Wed, 05 Jul 2017 12:52:47 GMT