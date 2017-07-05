أعلنت “سيجولين رويال”، المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2007، أنه سيتم تعيينها قريبا في منصب سفيرة فرنسا المسئولة عن المفاوضات الدولية لمنطقة القطبين الشمالي والجنوبي.

وذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الأربعاء أن “رويال” ستشغل هذا المنصب خلفا لميشيل روكار، رئيس الوزراء الفرنسي الاشتراكي الأسبق، الذي وافته المنية عام 2016 عن عمر ناهز 85 عاما. ولم يعط الراديو المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكانت “رويال” مرشحة الحزب الاشتراكي الفرنسي للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2007، وكانت في حال نجاحها ستصبح أول إمرأة تتولى هذا المنصب في فرنسا، ولكنها خسرت الانتخابات أمام مرشح يمين الوسط “نيكولا ساركوزي” بعد أن حصلت على 8ر46% من الأصوات كما أعلنت عن ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2012.