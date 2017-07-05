 Moheet on google
الأربعاء 5 يوليو 2017 04:47 مساءً
روابط سريعة
وزير البترول: 2.3 مليار دولار حجم مستحقات الشركات الأجنبية بنهاية يونيو
المهندس طارق الملا وزير البترول ‎

وزير البترول: 2.3 مليار دولار حجم مستحقات الشركات الأجنبية بنهاية يونيو

2017-07-05 15:46:29
أ ش أ

قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا اليوم الأربعاء إن مستحقات الشركاء الأجنبية استقرت بنهاية يونيو الماضى عند 2.3 مليار دولار، بعد اتمام تسوية مصاريف البحث والاستكشاف الخاصة بهم.

جاء ذلك في تصريح لوزير البترول بمقر هيئة الاستثمار عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل.

كانت الهيئة العامة للبترول قد سددت 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال يونيو الماضى.

يأتي تسديد مستحقات الشركاء، ضمن جهود الوزارة لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3