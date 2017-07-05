يقال دائما أن السينما هي التاريخ ، لذلك نجد أن أي فنان يحرص على عمل أكثر من فيلم سينمائي طوال مسيرته الفنية ، لتبقى ذكراه خالدة في اذهان المشاهدين ، لكن مع مرور الوقت نجد أن بعض الأعمال الدرامية التلفزيونية يكون لها مفعول السحر في الوصول للمشاهد ، وتبقى خالدة مهما مر عليها الزمن لتصبح من روائع الزمن الجميل .

والمثير للدهشة أن هناك قائمة من المسلسلات مهما مر عليها الزمن ، لا نمل أبدا من مشاهدتها في كل مرة ، يتم عرض فيها المسلسل ، رغم علمنا مسبقا بالأحداث ولكن نريد أن نعيش في هذا الزمن الجميل ، أو نريد أن نعيش ذكريات جميلة قد افتقدناها .

ونرصد لكم في هذا التقرير قائمة بأجمل المسلسلات المصرية التي لا نمل أبدا من مشاهدتها مرارًا وتكرارًا…

الشهد والدموع

ومن منا لم يشاهد مسلسل “الشهد والدموع” ، وتدور أحداث المسلسل حول الشقيقين حافظ وشوقي أبناء الحاج رضوان، اللذين تختلف مساراتهما الحياتية تمام الاختلاف، فبينما ينغمس حافظ في حياة اللهو والترف، ينشغل شقيقه شوقي في العمل بالتجارة مع والده، وتبدأ بينهما بوادر صراع على عدة مستويات، وفي نفس الوقت يتزوج حافظ من دولت، وشوقي من زينب، لتشتعل أرضية صراع جديدة.

المسلسل بطولة يوسف شعبان وعفاف شعيب ومحمود الجندي و نوال أبو الفتوح و رجاء حسين ونبيل الدسوقي وتأليف أسامة انور عكاشة وإخراج اسماعيل عبدالحافظ .

“ليالي الحلمية”

يعد المسلسل ملحمة اجتماعية درامية تعكس المجتمع المصري منذ عصر الملكية وحتى مطلع التسعينيات، حاز على إعجاب الملايين في الوطن العربي وشارك فيه عدد ضخم من الممثلين والممثلات.

المسلسل من بطولة يحيى الفخراني وصفية العمري وصلاح السعدني من إخراج إسماعيل عبد الحافظ وتأليف أسامة أنور عكاشة.

والجدير بالذكر أنه تم إنتاج خمسة أجزاء من المسلسل كان أولها عام 1987، وحديثا حاول المنتجون تقديم جزء سادس معاصر من تأليف أيمن بهجت قمر وعمرو محمود ياسين ولكن المسلسل واجه العديد من المشاكل أهمها وفاة الفنان ممدوح أحد أهم الشخصيات الرئيسية، وبعد عرض المسلسل في رمضان الماضي نال العديد من الانتقادات السلبية.

“رأفت الهجان”

من أشهر مسلسلات الجاسوسية وأنجحها على الأطلاق ، المسلسل الذي يجسد قصة حياة الجاسوس المصري رفعت الجمال يعد ملحمة وطنية درامية تبرز مهارة المخابرات المصرية، ولقد استطاع محمود عبد العزيز تجسيد الدور ببراعة على مدار أجزاء المسلسل الثلاث.

المسلسل من بطولة كوكبة من النجوم على رأسهم محمود عبد العزيز ويسرا ويوسف شعبان، وحظي بنجاح كبير في الوطن العربي وهو من إخراج يحيى العلمي وإعداد وسيناريو وحوار صالح مرسي وتم إنتاج أولى أجزاءه عام 1987.

“الراية البيضاء”

ناقش العمل مشكلة الفساد المنتشرة في المحليات وذلك عن طريق طرح مؤلف العمل أسامة انور عكاشة لتلك الظاهرة عن طريق تحكم سيدة من اثرياء تجار السمك والنجاح في السيطرة علي “قصر” اثري يقيم فيه احد السفراء بعد تقاعده من الخدمة.

المسلسل قام بإخراجه في 16 حلقة فقط المخرج محمد فاضل فقد استعان بنخبة كبيرة من ألمع نجوم الدراما وهم الفنانة سناء جميل جميل راتب – سمية الالفي – هشام سليم – سيد زيان – محمود الحديني حيث جسدوا فيه معاناة اصحاب الاملاك امام نفوذ المال وتحكماته فقد كانت تلك السيدة الشهيرة في المجتمع الاسكندراني تمتلك النفوذ والقوة والسطوة ما جعلها تتحكم في زمام الامور وتصل الي المسئولين عن هذا القصر .

“ابو العلا البشري”

السيد أبو العلا البشري رجل يحمل الكثير من المفاهيم الصالحة لحياة تقترب من المدينة الفاضلة، خرج على المعاش بعد حياة قضاها في عمله ولم يغادر فيها مدينته، بدأت الأحداث عندما قرر أن يعيش جياته في خدمة من عرفهم من أقاربه وبعد أن تبنى بنت أحد الأصدقاء العمل، رحل إلى القاهرة وهناك وجد كل المفاهيم قد تغيرت، ليحاول البدء برحلة للتغيير.

المسلسل بطولة ، محمود مرسي وكريمة مختار ومحمود الجندي و محمد وفيق وهالة فاخر محمود الجندي وحيد سيف ومن تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج محمد فاضل.

“أبنائي الأعزاء… شكرًا”

“كان فيه واد اسمه الشاطر عمرو… وكمان كان فيه جدو بشنبات… في معاد الأكل بأمر سي عمرو جدو يقعد يحكي حكايات”

أغنية عبد المنعم مدبولي أو بابا عبده لحفيده الصغير عمرو في مسلسل أبنائي الأعزاء شكرًا، دفعت العديد من الأمهات وقتها لتسمية أطفالهن باسم عمرو، هذا المسلسل الذي يعد واحد من كلاسيكيات الأعمال الدرامية التليفزيونية التي جمعت بين العديد من النجوم في بداية مسيرتهم الفنية، فالمسلسل من بطولة عبد المنعم مدبولي ويحيى الفخراني وفاروق الفيشاوي وصلاح السعدني وآثار الحكيم وفردوس عبد الحميد.

المسلسل الذي يحكي قصة بابا عبده الموظف البسيط الذي أفنى حياته في تربية أبنائه ولكنه يواجه العديد من المشكلات معهم بعد تفرغه التام وتقاعده عن العمل. تم إنتاج المسلسل عام 1979 وهو من إخراج محمد فاضل وتأليف عبد الله فرغلي وسيناريو عصام الجمبلاطي.

“ضمير أبلة حكمت”

عندما نتحدث عن سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة لن نستطيع أن نوفيها حقها ، لذلك حرصت عند خوض تجربة الدراما التلفزيونية أن تقدم عمل يبقى خالدا ويناقش قضية مهمة ، خاصة وأن التلفزيون يدخل كل بيت .

وداخل أحداث المسلسل، جسدت فاتن حمامة شخصية “أبلة حكمت”، التى تحاول تحقيق حلمها بتطبيق تجربتها التربوية على كل مدارس الإسكندرية، ولكن تقف في وجهها عقبات كثيرة داخل المدرسة وخارجها، ومع مرور الحلقات، يتم تعيين وكيلة وزارة غيرها، رغم أحقيتها بذلك المنصب، وفي النهاية يتم تكريمها وإطلاق اسمها على مدرسة نور المعارف اعترافًا بفضلها، فكانت أبلة حكمت هي نموذج الشرف.

المسلسل بطولة فاتن حمامة وجميل راتب وسميرة عبدالعزيز وعايدة عبدالعزيز ويوسف شعبان وتأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج إنعام محمد علي .

“بكيزة وزغلول”

هذا المسلسل الكوميدي الرائع الذي جمع العديد من المفارقات والمواقف الضاحكة بين بكيزة هانم الدرملي سيدة المجتمع الغنية الأنيقة والراقية ، وزغلول الفتاة الفقيرة التي جاءت من أجل حقها في ميراث والدها.

المسلسل من بطولة سهير البابلي وإسعاد يونس وصلاح قابيل ومن تأليف إسعاد يونس وإخراج أحمد بدر الدين وتم إنتاجه عام 1986.

“رحلة المليون”

”سنبل شحاتة مرزوق من السنيطة مركز أجا دقهلية” ، يتذكر جيل الثمانينات هذه العبارة الشهيرة على لسان بطل المليون أو بطل رحلة المليون القدير محمد صبحى فى مسلسله الشهير الذى لاقى شهرة كبيرة ابان عرضه فى تلك الفترة وتعلق به جميع أفراد الأسرة المصرية .

تدور أحداث المسلسل حول سنبل الذى يأتى للقاهرة من الريف بحثا عن عمل وهناك يقطن برفقة خاله الجناينى الذي يعمل بفيلا احد رجال الأعمال الذي يستغل سذاجة سنبل وطيبته ويستولى على كليته من اجل نجله ، وتبدأ رحلة سنبل في محاولة الثراء .

المسلسل بطولة محمد صبحي ، هالة صدقي ، أحمد عبد الوارث ، حسين الشربيني ، زوزو نبيل ، سعاد نصر ، جميل راتب ، عبد الله إسماعيل ، محمود القلعاوي ، سمية الألفي ، عايدة عبد العزيز ، شريف منير، ومن تأليف أحمد عوض وإخراج أحمد بدر الدين .

“المال والبنون”

“قالو زمان دنيا دنيه وغروره وقلنا واللى تغره تخسر مصيره قالوا الشيطان قادر وله الف صوره قلنا ما يقدر ع اللى خيره لغيره” عندما نسمع تلك الكلمات بصوت المبدع علي الحجار ، تعرف أنه مسلسل المال والبنون ، فمن فينا لا يعرف عباس الضو وسلامة فراويلة ، تدور قصة المسلسل حول سلامة فراويلة الذي يعيش في رفاهية مع أولاده بينما عباس الضو يسكن في غرفة فوق السطح، يوسف ابن عباس يريد الزواج من فريـال ابنة سلامة لكنهما يصطدمان برفض العائلة رغم الصداقة القوية بين عباس وسلامة.

ويكتشف يوسف أن والده وسلامة كانا يعملان لدى خواجة جمع ثروته من تهريبه للآثار خارج مصر، بعد موت الخواجة، يأخذ سلامة الأموال بينما عباس يمتنع ويحاول أن يبعد أبناءه عن أبناء سلامة.

المسلسل بطولة عبدالله غيت ويوسف شعبان واحمد عبدالعزيز وشريف منير وفايزة كمال واحمد راتب ومن تأليف محمد جلال عبدالقوي وإخراج مجدي ابو عميرة .

“ذئاب الجبل”

معظمنا لا يعرف الصعيد الا من خلال الدراما وعندما نتكلم عن الصعيد بعاداته وتقاليده ولهجته المميزة ، نتذكر مسلسل ذئاب الجبل ، الذي يحكي عن قصة بلدة تسمي بهتون الجبل التي تحوي عائلة هوارة التي تحتوي العديد من العادات العصبية والتي قام فيها الشيخ بدار التي كسر العادات وزوج ابنته الي رجل غريب عن العائلة ويقرر أخوها ان يقتلها. وتتوالي الأحداث في إطار جميل.

المسلسل بطولة الأخوان عبد الله وحمدى غيث، أحمد عبد العزيز، سماح أنور، شريف منير، وائل نور، تأليف الكاتب الكبير الراحل محمد صفاء عامر، وإخراج مجدى أبو عميرة.

“أحلام الفتى الطائر”

تدور أحداث القصة حول خروج (إبراهيم الطاير) من السجن، وعودته مرة أخرى لنشاطه المعتاد في السرقة، حيث يقوم بعملية ضخمة لتهريب الأموال (750) ألف جنيه، ويقوم بالاختباء مع الأموال المهربة في مستشفى للأمراض العقلية بالاتفاق مع مدير المستشفى وحده دون علم أحد غيره، يموت مدير المستشفى، فيهرب (إبراهيم) بصحبة آخر هربًا من الشرطة والعصابة التي تريد الأموال الموجودة معه.

المسلسل بطولة عادل امام وعمر الحريري وجميل راتب ورجاء حسين وتوفيق الدقن ، ﺇﺧﺮاﺝ محمد فاضل ﺗﺄﻟﻴﻒ وحيد حامد .

“الوتد”

يتذكر الجمهور شخصية الحاجة “فاطمة تعلبة”، ذلك النموذج المهم للأم المثالية، التى تجمع بين أبنائها وتحيطهم بالحب والحنان والقوة والشدة، تلك هى الشخصية العظيمة التى قدمتها الفنانة هدى سلطان، وظل المشاهدون يتابعون حلقاتها لحظة بلحظة طوال أيام شهر رمضان عام ١٩٩٦، وحُفر هذا المسلسل في ذاكرة عشاق الأعمال الدرامية، بل وفي ذاكرة الدراما المصرية بأكملها.

المسلسل بطولة هدى سلطان ويوسف شعبان وفتوح أحمد وفادية عبدالغني وحنان ترك وهالة فاخر ومحمد الشقنقيري وعبدالله محمود وتأليف خيري شلبي وإخراج أحمد النحاس.

” لن أعيش في جلباب أبي”

لا أحد يمكن أن ينسى أحد أهم أدوار الممثل المبدع نور الشريف في المسلسل من خلال شخصية الحاج عبدالغفور البرعي ، تلك الشخصية العصامية التي تعمل على تربية ابنائها على الأخلاق والفضيلة ، ويعد “لن أعيش في جلباب أبي” من أكثر المسلسلات التي تركت أثرًا كبيرًا في الأسرة العربية بشكل عام والمصرية بشكل خاص، فمن منا لم يقع في غرام فاطمة كشري التي جسدتها الفنانة عبلة كامل.

أعتقد إنه أحد أهم الأدوار – وان لم يكن أهمها على الإطلاق – التي جسدها نور الشريف على شاشة التليفزيون، في الحقيقة طاقم العمل بأكمله كان أكثر من رائع واستحق أن يظل هذا المسلسل في قلوب المشاهدين حتى الآن.

المسلسل من بطولة نور الشريف وعبلة كامل ومحمد رياض ومصطفى متولي وحنان ترك وتم إنتاجه عام 1995 وقام بإخراجه أحمد توفيق وهو في الأساس مأخوذ من رواية الكاتب/ إحسان عبد القدوس وقام بكتابة السيناريو والحوار مصطفى محرم.

“يوميات ونيس”

“بابا ونيس… ماما مايسة…إحنا ولادكوا هنرفع راسكوا” الكثير منا مازال يذكر تلك الجملة وطابور الصباح الذي اعتاد ونيس القيام به، فهذا المسلسل هو رفيق الطفولة للعديد من المشاهدين في العالم العربي، ويدور المسلسل حول ونيس الذي يحاول مع زوجته مايسة تربية أبنائهم على الأخلاق والقيم والمبادئ ولكنهم يواجهون العديد من التحديات اليومية التي تشكل معضلة كل حلقة.

المسلسل من بطولة محمد صبحي وسعاد نصر ومن تأليف مهدي يوسف ومحمد صبحي ومن إخراج أحمد بدر الدين واستمر لأكثر من خمسة أجزاء متتالية ثم توقف بعد وفاة كلا من الممثلة سعاد نصر ومخرجه ليعود من جديد في عام 2009 بجزءٍ سادس بعنوان “ونيس وأحفاده”.

“اهلا بالسكان”

” مع السلامة يا عصفور افندي بكرة هتحلى وتبقى تمام ، طول بالك حبة وروق بالك ، سيبها يا راجل للايام محتاج زقة وعايش شقة ،شايل حمل وماشي تنام رايح تسكن في الاحلام مع السلامة” ، عندما تسمع ذلك التتر تعرف أنه مسلسل “اهلا اهلا بالسكان” ، من بطولة حسن عابدين، وحسن مصطفى، ونبيلة السيد، وميمي جمال، ونجاح الموجي وغيرهم.

ويحكي عن عصفور أفندي الموظف البسيط الذي ويوافق مدير الشركة التي يعمل بها الأستاذ (عصفور) على منحه شقة جديدة هو وعائلته في إحدى العمارات التي بناها بشرط أن يكون متحملًا للمسئولية القانونية عن العمارة خاصة بعد وقوع مشكلة بها .

“ارابيسك”

تدور أحداث المسلسل حول حسن ارابيسك فنان الارابيسك المصري الذي تعرض لبعض الأحداث افقدته توازنه فاهمل عمله وورشته الا انه في نفس الوقت كان محافظ على فنه الذي احبه وورث مهارته فيها من أجداده واتجه إلى المخدرات وصحبه السوء حتى جاءت له احدى الفرص التي بدأت تخرجه من المتاهه وذلك عن طريق صديق له يعمل مهندس ديكورات وهى فرصه عمل لفيلا دكتور في الطاقة النوويه كان يعمل في أمريكا وعاد ليستقر في مصر ولكن تحدث عدة مفارقات يحكيها لنا المسلسل…

المسلسل بطولة صلاح السعدني وهدى سلطان وهالة صدقي وسهير المرشدي وأبو بكر عزت وهشام سليم ومن تأليف أسامة انور عكاشة واخراج جمال عبدالحميد .

“غوايش”

“حسانين” شاب جامعى الابن الأصغر لعمدة قاس لا يعرف إلا الدم والقوة وابنه الأكبر “المعلى قانون “، ويقع “حسانين” فى حب غوايش الفتاة التى تحترف الموالد ،وتعمل مع أبيها و ابن عمها (البرنس) فى الموالد،وتتوالى الأحداث.

المسلسل بطولة فاروق الفيشاوي وصفاء أبو السعود ونبيل الحلفاوي وأحمد بدير وإبراهيم عبدالرازق وأحمد راتب تأليف محمد جلال عبدالقوي وإخراج محمد شاكر.