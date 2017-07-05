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السوداني بشرى الفاضل يحوز جائزة "كين للأدب الأفريقي"
بشرى الفاضل

السوداني بشرى الفاضل يحوز جائزة "كين للأدب الأفريقي"

2017-07-05 15:33:47
محيط - متابعات

فاز الكاتب السوداني بشرى الفاضل (مواليد 1952) بجائزة كين للكتابة الأفريقية التي تعتبر أرفع جائزة أدبية في القارة السمراء، وتمنح للنصوص القصصية الأفريقية المنجزة باللغة الإنجليزية.

تم الإعلان عن فوز بشرى، الذي يكتب الشعر والرواية أيضاً، بالجائزة، مساء أمس الأول، في حفل عشاء نظم في لندن، عن قصته القصيرة الموسومة «حكاية البنت التي طارت عصافيرها» التي نشرت في كتاب بعنوان «كتاب الخرطوم- 2016» صدر باللغة الانجليزية عن دار كوما للنشر في بريطانيا، من ترجمة وتحرير راف كورماك وماكس شموكلر.

وأثنى رئيس لجنة التحكيم الأديب البريطاني، من أصل غاني، ني أيكوي باركس، على القصة الفائزة، وامتدح معمارها الفني، مشيراً إلى أنها تصور التحديات والمخاطر التي تواجه الحريات الشخصية في المجتمع.

وكان بشرى الذي يعتبر من أشهر كتّاب القصة القصيرة في السودان، فاز في عام 2011 بجائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي التي تنظمها شركة زين في السودان (عشرة آلاف دولار) عن قصته «فوق سماء البندر».

وتعتبر قصته «حكاية البنت التي طارت عصافيرها» التي شاعت في الصحف والمجلات السودانية ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن تصدر في كتاب بالعنوان نفسه 1999، من أميز النصوص التي كتبها بشرى الذي أرسى أسلوبيّة خاصة في كتابة القصة القصيرة تتميز بلغة سلسة وطريقة سردية هي مزيج من الكوميديا والسخرية والمأساة.

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