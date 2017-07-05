قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة لأمريكية سيرجي كيسلياك إن الصراع السياسي الداخلي الذي اجتاح الولايات المتحدة قوض بشكل خطير العلاقات الروسية - الأمريكية، وأن العمل مع إدارة الرئيس دونالد ترامب يكتشف أنها غير مستقرة تماما.

وأوضح السفير الروسي في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية عشية الاجتماع الأول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكى دونالد ترامب في قمة مجموعة العشرين في مدينة هامبورج الألمانية إن هناك دائما فرصا للتحول الإيجابي، مؤكدا أن المطلوب هو العزم على عدم تفويت هذه الفرص، وقال “فلنر ما ستفعله الولايات المتحدة فى الاجتماع”.

وقالت الوكالة الروسية إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد ذكر مرارا إنه يرغب فى العمل مع روسيا فى الحرب ضد الإرهاب والرد على التحديات المشتركة الأخرى، بينما اتخذت المعارضة في الولايات المتحدة موقفا عدائيا تجاه نواياه هذه، وفى الواقع لم تتخذ الإدارة الأمريكية الحالية أي خطوات حقيقية في هذا الاتجاه حتى الان؛ بل على العكس من ذلك فإنها وسعت مؤخرا العقوبات ضد الروس التى كان قد فرضها الرئيس الامريكى السابق باراك أوباما بسبب التطورات فى أوكرانيا، ومن ناحية أخرى يشرع المشرعون الأمريكيون فى مجموعة من العقوبات الجديدة ضد روسيا.

وأضاف كيسلياك أن الصراع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة وجه ضربة قوية للعلاقات الروسية - الأمريكية، وفي بعض الأحيان فوجئت بمدى السهولة التي كانت المؤسسة الأمريكية مستعدة بها للتضحية بالحياة الطبيعية لعلاقاتنا”، مضيفا قوله “يرجع ذلك إلى حد كبير للجمود القوى لكل من التفكير السياسي والواقع فى واشنطن”.

وأشار السفير الروسي بأمريكا، ردا على سؤال عما إذا كان لا يزال هناك أمل، فقال “من الصعب الاعتماد على طريقة سريعة وسهلة للتطبيع، فهناك الكثير من الناس الذين يريدون عرقلة تقدمها، ونوبة العقوبات الحالية تجاه بلدنا فى الكونجرس الأمريكى تؤكد ذلك فقط”، مضيفا أن “العقوبات الجديدة هى صداع أخر”.