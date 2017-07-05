رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية للتعاون بين مصر وقبرص واليونان لإنشاء مركز للتدريب بقطاع الاتصالات2017-07-05 15:35:34
شهد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، على هامش اجتماع المجلس اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية إطارية بين كل من مصر واليونان وقبرص لإنشاء مركز للتدريب وريادة الأعمال والإبداع في المنطقة التكنولوجية ببرج العرب وإنشاء شركات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي إن التوقيع على الاتفاقية يأتي نتاجا للتعاون والعلاقات المثمرة بين الدول الثلاث (مصر وقبرص واليونان) خاصة في أعقاب القمة الثلاثية التي عقدت في مصر بين زعماء الدول الثلاث، موضحا أن مركز التدريب سيفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر المقبل عبر خاصية الفيديو كونفرانس، كما سيتم خلال الفترة المقبلة افتتاح مراكز أخري بين الدول الثلاث للتدريب والابتكار بما يسهم في تطوير مجالات التعاون بين الدول الثلاث.
ومن جانبه أشاد وزير الاتصالات اليوناني بالعلاقات الحميمة والتاريخية بين بلاده ومصر وخاصة التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي أثمرت عن انشاء مركز التدريب حيث يؤثر ذلك إيجابا ليس علي الدول الثلاث فقط ولكن علي المنطقة بأثرها.
وأضاف الوزير اليوناني أن ما نقوم به هو تتويج ناتج عن الاجتماعات التي تمت بين زعماء الدول الثلاث ونحقق ذلك على أرض الواقع لمصلحة شعوب الدول الثلاث.
ومن جانبه أشاد وزير الاتصالات القبرصي بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها، موضحا أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلعب دورا كبيرا في التنمية في الدول الثلاث، كما أن هناك تعاونا بين مجموعات عمل في الدول الثلاث بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الدول الثلاث.
وقال الوزير القبرصي إننا نبحث من خلال هذا التعاون عن مشروعات كبيرة خاصة في ظل امتلاك مصر لخبرات في مجال القرى الذكية وتكنولوجيا التوقيع الإلكتروني والتي يمكن لقبرص الاستفادة من هذه الخبرات المصرية.
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