اليونسكو تؤكد "القدس" فلسطينية ..وتطالب إسرائيل بإعادة الآثار المنهوبة2017-07-05 15:30:12
تبنّت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، قراراً يؤكّد عدم وجود سيادة إسرائيلية على مدينة القدس، وأدانت أعمال الحفر التي تقوم بها دائرة الآثار الإسرائيلية بالمدينة المحتلة، داعية سلطات الإحتلال إلى اعادة الآثار المسروقة.
وجاء القرار خلال ختام أعمال اللجنة في دورتها الـ 41، التي عُقدت بمدينة كراكوفا في بولندا.
وكانت الأردن وفلسطين أعدتا قراراً بشأن “بلدة القدس القديمة وأسوارها”، وقدّمته المجموعة العربية للمنظمة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
القرار الذي حظي بتأييد 10 دول، ورفضته 3، جاء رغم الضغوط الهائلة التي مارستها سلطة الاحتلال على الدول الأعضاء وعلى اليونسكو لإفشاله، وفق ما نشرته الوكالة الفلسطينية.
وأكد القرار الأخير - وفقا لوكالة أنباء الشعر - اعتماد 12 قراراً سابقاً للمجلس التنفيذي لليونسكو، و7 قرارات سابقة للجنة التراث العالمي.
ونصّت جميع القرارات الواردة على أن تعريف الوضع التاريخي القائم في القدس هو ما كان عليه تراث المدينة المقدّسة قبل احتلالها من قبل “إسرائيل”، عام 1967.
من جهته أشاد مجلس وإدارة أوقاف القدس، ومفتي القدس، والهيئة الإسلامية العليا، في بيان، بموقف لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو.
وأدانت بنود القرار بشدّة أعمال الحفر التي تقوم بها سلطات الاحتلال، ووصفتها بـ “غير القانونية”، وطالبت الاحتلال بوقف هذه الأعمال بشكل فوري، معتبرة إياها “تدخلات صارخة ضد تراث القدس والأماكن المقدسة”، وفق الوكالة.
ولفت القرار إلى “بطلان الانتهاكات والنصوص القانونية التي بنيت على ما يُسمّى بـ (القانون الأساس)، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي لتوحيد القدس كعاصمة لدولة إسرائيل عام 1980”.
واعتبر أن “جميع هذه الإجراءات باطلة ولاغية، وأن إسرائيل مطالبة بإلغائها، وملزمة بالتراجع عنها حسب قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، وخصوصاً قرار مجلس الأمن الأخير 2334 للعام 2016”.
وصوتت 10 دول لصالح القرار الفلسطيني؛ هي: أذربيجان، وإندونيسيا، ولبنان، وتونس، وكازخستان، والكويت، وتركيا، وفيتنام، وزمبابوي، وكوبا، في حين امتنعت 8 دول عن التصويت؛ وهي: أنغولا، وكرواتيا، وفنلندا، والبيرو، وبولندا، والبرتغال، وكوريا الجنوبية، وتنزانيا، وعارضته 3 دول أخرى؛ هي: الفلبين، وجامايكا، وبوركينا فاسو.
القرار أدان أيضاً اقتحامات المتطرفين وقوات الاحتلال وتدنيس قداسة المسجد الأقصى بـ “شدة”؛ باعتباره مكان عبادة “للمسلمين فقط”.
كما أكد أن “إدارته من حق الأوقاف الإسلامية الأردنية حسب تعريف الوضع التاريخي القائم منذ قبل احتلال عام 1967”.
وطالب السلطات الإسرائيلية بـ “تسهيل تنفيذ مشاريع الإعمار الهاشمي (الأردني) في المسجد الأقصى/ الحرم الشريف، مع التشديد على وقف التدخّل في مبنى باب الرحمة؛ باعتباره جزءاً لا يتجزّأ من المسجد الأقصى”.
كما طالبت المنظمة بـ “السماح غير المشروط لوصول السلطة المعنيّة، والمتمثلة بخبراء الأوقاف الأردنية، من أجل المحافظة على بلدة القدس القديمة وأسوارها من الداخل والخارج، بما في ذلك حق الوصول وترميم طريق باب المغاربة، الذي يعتبر جزءاً لا يتجزّأ من المسجد الأقصى”.
وتضمّن القرار “إدانة شديدة”، ومطالبة لسلطات الاحتلال بـ “وقف جميع مشاريع التهويد؛ مثل: بيت هليبا، وبيت شتراوس، والمصاعد الكهربائية، والتلفريك الهوائي، والقطار الخفيف الذي يمرّ بمحاذاة سور القدس، وإزالة آثار الدمار الناجم عن هذه المشاريع”.
ودعا سلطات الاحتلال إلى “إعادة الآثار المسروقة، وتزويد مركز التراث العالمي في اليونسكو بتوثيق واضح لما تمّت إزالته أو تزوير تاريخه من آثار في بلدة القدس القديمة ومحيطها”.
وتضمّن “الإبقاء على بلدة القدس القديمة وأسوارها” على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر كموقع مسجّل من قبل الأردن عام 1981.
-
استقرار أسعار الذهب محليا وارتفاعه عالميا
استقرت أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلي خلال التعاملات اليوم /الأربعاء/،في حين ارتفعت عالميا بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في ثمانية أسابيع مدفوعة بارتفاع الطلب ...Wed, 05 Jul 2017 10:42:23 GMT
-
"البترول": وفرنا احتياجات "الكهرباء" من الوقود خلال الموجة الحارة
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح قطاع البترول في تأمين احتياجات جميع محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية من الغاز الطبيعي والوقود ...Wed, 05 Jul 2017 07:57:53 GMT
-
التضامن: صرف الدعم النقدي لمستفيدي "تكافل وكرامة" مع الزيادة 10 يوليو
أعلنت نيفين القباج مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية، عن صرف الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بداية من العاشر من شهر ...Wed, 05 Jul 2017 09:11:48 GMT
-
استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه المصري إلى ما دون ١٨جنيها
شهدت أسعار صرف الدولار تراجعا لليوم الثالث على التوالي أمام الجنيه المصري وتفاوتا طفيفا بين البنوك بعد فترة من الاستقرار في بداية التعاملات الصباحية اليوم ...Wed, 05 Jul 2017 10:26:14 GMT
-
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء ، 4 شبان فلسطينيين من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة خلال حملة دهم واسعة شملت عشرات المنازل خاصة لعائلات ...Wed, 05 Jul 2017 08:11:59 GMT
-
بكري: الرد القطري حول علاقاتها مع إيران به خلط للأوراق
أكد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، أن مواقف الدول العربية الأربعة المقاطعة لقطر جاء لأن قطر تعتبر سند رئيسي للتنظيمات الإرهابية في المنطقة واستقواها ...Wed, 05 Jul 2017 12:20:56 GMT
-
طبعة عربية من "قراءات فى أعمال نوال السعداوى"
صدرت حديثًا عن المركز القومى للترجمة برئاسة الأستاذ الدكتور أنور مغيث ،الطبعة العربية من كتاب (قراءات فى أعمال نوال السعداوى) من تحرير إرنست إيمنيونو و مورين إيك ...Wed, 05 Jul 2017 13:09:42 GMT
-
هواوي تغزو العالم بابتكارتها في مجال التكنولوجيا
تعد شركة هواوي احدي ابرز الشركات الناشئة في العالم وواحدة من اكبر العلامات التجارية في عالم الاتصالات. تشبه الأعمال التجارية العالمية بالصراع في حلبة معقدة وتتسم ...Wed, 05 Jul 2017 12:50:20 GMT
-
أوبر تحتفل بتحقيق 5 مليارات رحلة حول العالم!
بدأ تطبيق أوبر العمل في العام 2010 بهدف حل مشكلة بسيطة: كيف يمكن الحصول على وسيلة مواصلات بنقرة زر فقط؟ وفي أواخر العام 2015، احتلت أوبر العناوين الرئيسية لتجاوزها حد ...Wed, 05 Jul 2017 12:52:47 GMT