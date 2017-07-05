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الكرملين: موعد زيارة العاهل السعودي إلى روسيا لم يتحدد بعد
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الكرملين: موعد زيارة العاهل السعودي إلى روسيا لم يتحدد بعد

2017-07-05 15:28:44
محيط: أ. ش. أ

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لقناة “روسيا اليوم” الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن موعد زيارة العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، إلى روسيا لم يتم تحديده بعد.

وكان يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، قد أعلن أيضا نهاية الشهر الماضي أن الملك سلمان استلم دعوة لزيارة روسيا، ولكن موعد الزيارة لم يتم تحديده بعد.

يُذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين سبق أن أجرى في موسكو 30 مايو الماضي مباحثات مع ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي، آنذاك، محمد بن سلمان، قبل أن يتم تعيينه وليا للعهد، وقام حينها بزيارة رسمية إلى العاصمة الروسية تلبية لدعوة من الرئيس الروسي وبناء على توجيهات الملك السعودي.

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