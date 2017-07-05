قال السيد الشريف الوكيل الأول لمجلس النواب إن البرلمان الحالي فريد من نوعه، وإنه رغم عدد نوابه الذي يقارب الستمائة نائب إلا أنه يتسع لكل الآراء.

جاء ذلك خلال حفل تكريم من شعبة المحررين البرلمانيين للوكيل الأول للمجلس بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الثاني، حيث تم تسليمه درعا تذكاريا بهذه المناسبة.

وأضاف الشريف إن إدارة مجلس يضم هذا العدد (596 نائبا) غير إدارة مجلس يضم 454 نائبا، حيث كلما زاد العدد كلما زادت الأعباء”.

ووجه الشريف الشكر إلى هيئة مكتب المجلس ورؤساء الهيئات البرلمانية وجميع الأعضاء من الأغلبية والمعراضة والمستقلين، والأمانة العامة للمجلس ممثلة في المستشار أحمد سعيد الدين الأمين العام للمجلس.