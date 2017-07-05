كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر أنها تعرضت لحادث سرقة من قبل خادمتها، وذلك عبر حسابها على موقع «فيس بوك».

وفاء نشرت صورة لخادمتها، وعلقت على الصورة وكتبت: «حد يعرف البنت دي أو شافها اشتغلت عندي 4 ساعات بس وسرقت اللي يعرفها يبلغني من فضلكم».

الفنانة المصرية لم تكشف عن قيمة مسروقاتها، ولكنها قامت بتحرير محضر كشفت فيه تفاصيل الواقعة.

يُذكر أن هناك عدد من الفنانات تعرضن للسرقة على يد الخادمة ومن بينهم الفنانة إيمي سالم، نادية الجندي، وكذلك الفنانة نورا.