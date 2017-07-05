 Moheet on google
الأربعاء 5 يوليو 2017 11:41 مساءً
روابط سريعة
وفاء عامر تتعرض للسرقة من خادمتها.. صورة
وفاء عامر

وفاء عامر تتعرض للسرقة من خادمتها.. صورة

2017-07-05 22:25:06

كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر أنها تعرضت لحادث سرقة من قبل خادمتها، وذلك عبر حسابها على موقع «فيس بوك».

وفاء نشرت صورة لخادمتها، وعلقت على الصورة وكتبت: «حد يعرف البنت دي أو شافها اشتغلت عندي 4 ساعات بس وسرقت اللي يعرفها يبلغني من فضلكم».

الفنانة المصرية لم تكشف عن قيمة مسروقاتها، ولكنها قامت بتحرير محضر كشفت فيه تفاصيل الواقعة.

يُذكر أن هناك عدد من الفنانات تعرضن للسرقة على يد الخادمة ومن بينهم الفنانة إيمي سالم، نادية الجندي، وكذلك الفنانة نورا.

خادمة وفاء عامر

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3