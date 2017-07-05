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الحضري ينشر أول صورة له مع «حباية الكريز» عقب تعاقده مع «التعاون»
عصام الحضري
عصام الحضري

الحضري ينشر أول صورة له مع «حباية الكريز» عقب تعاقده مع «التعاون»

2017-07-05 15:56:28
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نشر حارس المرمي المصري الدولي ولاعب نادي “التعاون” السعودي عصام الحضري صورة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” تجمعه برئيس النادي السعودي محمد القاسم والوافد الجديد بالفريق مصطفى فتحي.
وجدير بالذكر، أن مصطفى فتحي قد وقع عقدا مساء أمس الثلاثاء للانتقال إلى صفوف نادي “التعاون” السعودي لمدة عام على سبيل الإعارة قادما من نادي “الزمالك” بقيمة مليون و400 ألف دولار.
ومن المعروف، أن مصطفى فتحي “23 سنة” قد بدأ مسيرته الكروية بناديي “بلقاس” و”نبروه” قبل أن ينضم لصفوف “أبناء ميت عقبة” في عام 2013، ليحوذ على إعجاب “الزملكاوية”.
ويجيد مصطفى فتحي أو “حباية الكريز” كما يلقبه “الزملكاوية” اللعب في مراكز خط وسط المهاجم والجناحين الأيمن والأيسر.

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