السجن 18 عاما على فلسطيني تسبب في إصابة فتاة إسرائيلية

قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن المحكمة العسكرية قضت أمس، بالسجن لمدة 18 سنة، على محمد بدوان، الذي أصاب الفتاة ايالا شبيرا في 2014، كما فرضت عليه دفع غرامة مالية ...