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مؤتمر صحفي لوزير الكهرباء لإعلان الأسعار الجديدة للكهرباء
محمد شاكر وزير الكهرباء‎

مؤتمر صحفي لوزير الكهرباء لإعلان الأسعار الجديدة للكهرباء

2017-07-05 14:58:18
محيط: أ. ش. أ

يعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يوم الخميس مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة يعلن فيه تفاصيل الأسعار الجديدة للكهرباء .
جاء ذلك في تصريح اليوم للدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وكان المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد أعلن مؤخرا أن تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة سيكون فى فواتير أغسطس بحيث ستكون الزيادة خلال شهر يوليو الجارى.

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