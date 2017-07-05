تعد شركة هواوي احدي ابرز الشركات الناشئة في العالم وواحدة من اكبر العلامات التجارية في عالم الاتصالات. تشبه الأعمال التجارية العالمية بالصراع في حلبة معقدة وتتسم بالحيوية في نفس الوقت، حيث ان الشركات صاحبة النفس الطويل والتي تتميز بالتأقلم السريع مع الاجواء المحيطة هي التي تستطيع أن تنجو في هذا الصراع. خاصة وإن تواجد هذا الصراع في مجال التكنولوجيا، تستطيع المؤسسات القادرة علي الابتكار والتطوير بإستمرار والتطلع الي آفاق جديدة الحفاظ علي دورها الريادي في هذا المجال. حتي كبري الشركات الناجحة بهذا المجال يمكن أن تفتقر لعامل الابتكار وتخفق في التأقلم بسلاسة مع المستجدات التي تظهر من حولها وذلك بسبب الصعوبة في تلبية احتياجات المستهلكين التي دائماً ما تتغير سريعاً، وفي ظل عصر التقنية المتقدمة تظهر هواوي كإحدي نماذج المؤسسات الناجحة.

تعد هواوي احدي نماذج المؤسسات الرائدة التي حققت مستويات مذهلة من النجاح والابتكار في بضع سنوات حيث أصبحت الشركة من أسرع الشركات الناشئة التي تقود عالم تقنيات الاتصال وذلك بتقديم تقنيات مذهلة ومنتجات يمكن الاعتماد عليها في استخدامنا اليومي وينتج عن ذلك تحقيق استثمارات قوية ومؤثرة في مجال البحث والابتكار. وقد قامت الشركة باللاستحواذ على حصة سوقية كبيرة؛ مناطحة بل متفوقة علي عمالقة الاتصالات بالعالم. حصدت العديد من منتجات هواوي وتقنياتها علي جوائز عالمية رفيعة المستوي نظراً لاداء الشركة منقطع النظير وشعبيتها حول العالم.

ونجحت الشركة في ان تصبح واحدة من أفضل ثلاث شركات عالمية مصنّعة للهواتف الذكية في العالم. متفوقة على عدد من الشركات العالمية الكبرى ذات التاريخ الطويل، حيث ساهم النمو المتواصل الذي تحققه الشركة من خلال طرح منتجات مبتكرة والاستثمار في مجال البحث والتطوير فى اتساع تأثير علامة هواوي التجارية لتنال استحسان وثقة الكثير من العملاء في أكثر من 170 دولة في العالم.

وقد قامت هواوي بإطلاق عدة أجهزة رائدة حققت من خلالها نجاحات عالمية تستهدف بها مختلف الفئات منها سلسلة هواتف Mate الرائدة وسلسلة هواتف P لهواة التصوير المحترف فضلا عن سلسلة هواتف GR التي صممت خصيصا للشباب، كما تستعد الشركة لإطلاق النسخ الجديدة من سلسلة هواتف Y Series فى الأسواق المصرية. وحازت الشركة علي شعبية واسعة في وقت قصير في ظل هذا الصراع التقني، وذلك من خلال زيادة معدلات النمو خلال سنوات قليلة، مما نتج عن انتشار الوعي وحب العلامة التجارية الصينية بشكل ملحوظ حول العالم. اليوم، يستخدم معظم الناس حول العالم منتجات هواوي أو يعرف كل مستهلك شخص يمتلك احد أجهزة هواوي.

وهذا ما أكده جورج لي، مدير مكتب مصر لمجموعة هواوي لأجهزة المستهلك قائلا “إن هواوي تدرك تماماً احتياجات ومتطلبات مستخدميها، واننا نسعى دائماً للاستثمار في مجال البحث والتطوير ونبذل كل ما في وسعنا لتقديم كل ما هو جديد لعملاءنا لتخطي توقعاتهم في ما يريدون رؤيته في الهواتف الذكية مستقبلاً”.

يعد نجاح هواوي في تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية أمر واضح وذلك من خلال النمو المستمر لحصة هواوي السوقية في كل فئات المنتجات والأسواق العالمية.