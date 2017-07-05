كرمت جامعة القاهرة، فى إحتفالية اقامتها الثلاثاْ 4 يوليوالجارى بقاعة الإحتفالات الكبرى بالجامعة، مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بمختلف كليات ومعاهد الحامعة نشروا بحوثآ علمية بإسم جامعة القاهرة على المستوى الدولى خلال النصف الأول من عام 2016، وذلك في إطار جهود جامعة القاهرة لدعم النشرالدولى وتحفيزأعضاء هيئة التدريس فى القطاعات العلمية المختلفة على نشر بحوثهم بإسم الجامعة على المستوى الدولى بما يسهم فى تحسين ترتيب الجامعة فى التصنيفات العالمية للجامعات.

وقام الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، بتوزيع مكافآت النشر الدولي وشهادات التقدير لنحو 946 باحثًا من مختلف القطاعات الأكاديمية الذين قاموا بنشر 1979 بحثًا في الدوريات والمجلات العلمية المصنفة دوليآ خلال النصف الأول من عام 2016 ( الإصدار الأول فى عام 2016)، وبلغت قيمة مكافأتهم نحو 13 مليون و 603 ألف جنيه.

واكد رئيس جامعة القاهرة، فى كلمته خلال الإحتفالية، على أن نمو معدلات النشر الدولى بإسم جامعة القاهرة، يسهم بشكل كبيرفى تحسين مركز جامعة القاهرة فى التصنيفات العالمية للجامعات ويحافظ على سمعتها الأكاديمية الطيبة بين مؤسسات التعليم العالى فى الخارج. وقال أن جامعة القاهرة تولى منظومة البحث العلمى، إهتمامآ كبيرآ وتخصص له االتمويل المناسب، مشيرآ إلى أن ماوصلت اليه الجامعة الآن من هو ثمرة لجهود أساتذتها وعلمائها.

واضاف نصار، أن هناك تطورآ هائلآ حدث في مجال النشر الدولي بجامعة القاهرة، اسهم بدوره فى تقدم مركزها فى الجامعة في ملف التصنيف الدولي للجامعات، وكان من أبرزالتصنيفات التي تحركت فيها الجامعة هو تصنيف QS البريطاني، حيث كانت في المركز 860 خلال عام 2012/2013 وتحرك ترتيبها هذا العام لتصل إلي المركز 481 في هذا التصنيف .

واشاررئيس جامعة القاهرة إلى أن الجامعة رفعت قيمة جوائز النشر الدولي في العام الماضي بنسبة 30% وتم رفعها هذا العام أيضاً بنسبة 20%، مؤكدآ على أهمية دعم النشر الدولي بين أعضاء هيئة التدريس بإعنباره مدخلاً لرفع دخول أعضاء هيئة التدريس.

واضاف نصار انه تم هذا العام اقرارجوائزجديدة فى البحث العلمى، هى جائزة بإسم المرحوم عطية عاشور في الرياضيات بقيمة 100 ألف جنيه، وجائزة بإسم المرحومة الدكتورة مني بكر بقيمة 50 ألف جنية في علوم النانوتكنولوجي، وجائزة بإسم الأديب الكاتب نجيب محفوظ قيمتها 100 ألف جنيه في الرواية العربية، إلى جانب إطلاق كرسي اكاديمى في علوم الرياضيات بإسم الراحل الدكتورعطية عاشوربقيمة مليون جنيه.

ومن جانبه، استعرض الدكتورعمرو عدلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث موقف النشر الدولي بجامعة القاهرة ونسبته من النشر الدولي لجميع الجهات البحثية بالدولة، وتطور دعم جامعة القاهرة للبحث العلمي والنشر الدولي، وكذلك مردود النشر الدولي لجامعة القاهرة علي التصنيف الدولي ودعم الإقتصاد الوطني، الي انجازات قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

وأشار عمروعدلي الي أن عدد البحوث العلمية المنشورة دوليا بإسم جامعة القاهرة في الدوريات والمجلات المصنفة دوليا بلغ 3581 عام 2016 بزيادة عن العام السابق بنسة نحو حوالي 7%، وبلغ عدد الباحثين الذين نشروا بحوثهم دوليا خلال الأعوام من 2013-2016 نحو 14 ألفآ و900 عضو هيئة تدريس. وتم الإستشهاد بما يزيد عن 30 ألف بحثآ من جامعة القاهرة خلال الثلاث سنوات الماضية.

واضاف عدلي ان جامعة القاهرة هي أعلي جهة بحثية في مصرفى مجال النشر الدولى بما يمثل 18.5% من النشر الدولى لمصر والذي بلغ 18 ألف و670 بحثا فى عام 2016.

وقال الدكتور عمرو عدلي أن إجمالي مكافآت النشر الدولي بجامعة القاهرة من 2013 الي 2016 بلغ 45 مليون و 500 ألف جنيه، مشيرآ إلي بعض اوجه الدعم للبحث العلمي بجامعة القاهرة، ومن بينها تمويل 50 مشروع بحثي خلال العام المالي 2016-2017، واستحداث جوائز لأفضل كلية في النشر الدولي، وحصول الجامعة علي اكثر من 25% من الجوائز الإقليمية والدولية، والفوز بتمويل عدد من المشاريع البحثية والدولية.