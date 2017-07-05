بحثت اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة سوهاج في اجتماعها اليوم برئاسة سكرتير عام المحافظة عصام العلقامي سبل تنفيذ خطة محو الأمية بالمحافظة خلال العام الحالي 2017/ 2018 ومحو أمية 130 ألف شخص.

وأكد سكرتير عام محافظة سوهاج - خلال الاجتماع الذي حضره محمد الدالي رئيس هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة والدكتورة رفيدة سلطان وكيل وزارة الصحة وممثلين عن جامعة سوهاج والشباب والرياضة - اهتمام المحافظة بقضية محو الأمية وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ الخطط الموضوعة للقضاء عليها والتعاون مع جميع الجهات المعنية لمحو أمية الكبار وتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2020.

وأشار العلقامي إلى أن هناك العديد من التوجيهات العامة للخطة التنفيذية من أهمها تطبيق اللامركزية في مجال محو الأمية من خلال تحديد إطار عام للخطة بحيث يقوم فرع هيئة محو الأمية بالمحافظة بتوزيع المستهدف من الأشخاص الأميين علي الفصول والمشروعات والدورات الامتحانية طبقا لرؤية كل فرع علي حدة.

ومن جانبه، قال محمد الدالي، رئيس هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، إن خطة محو الأمية بالمحافظة للعام الحالي تستهدف محو أمية 130 ألف شخص على مستوى المحافظة، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية، مؤكدا أن تعاون تلك الجهات ووجود كوادر تدريبية متميزة في مجال تعليم الكبار بالمحافظة سوف يساهم في تنفيذ الخطة بنجاح وتحقيق المستهدف منها.