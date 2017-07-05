بدأ تطبيق أوبر العمل في العام 2010 بهدف حل مشكلة بسيطة: كيف يمكن الحصول على وسيلة مواصلات بنقرة زر فقط؟ وفي أواخر العام 2015، احتلت أوبر العناوين الرئيسية لتجاوزها حد المليار رحلة، ثم بعد ستة أشهر حققت الشركة مليارا رحلة أخرى. وعلى مدى الأحد عشر شهراً الأخيرة شهدت أوبر نمواً مذهلاً لتبلغ حاجز الخمس مليارات رحلة.

وتم تحقيق هذا الإنجاز الهام بواسطة أحد السائقين الشركاء لأوبر في مصر خلال رحلة إلى مطار الإسكندرية الدولي وسيتم منحه مكافأة بقيمة 500 دولار كعربون شكر

وقال عبد اللطيف واكد، مدير عام أوبر مصر “تخطي حاجز الـ 5 مليار رحلة عالمياً يعتبر نجاح منقطع النظير ونحن متحمسون بذلك، وفوق هذا أنا فخور بوجود رحلة من ضمن 156 رحلة التي كانت بمثابة النقطة الفارقة في تحقيق الـ 5 مليار رحلة عالمياً تمت في الإسكندرية، “شهدت مصر نمو كبيراً في لأوبر، مما جعلت القاهرة واحدة من أسرع المدن نمواً لأوبر في أفريقيا والشرق الأوسط”.

ولدى أوبر أسباب كثيرة للاحتفال مع إعلانها تجاوز حد 5 مليارات رحلة حول العالم يوم السبت الموافق 20 مايو. ولتحقيق هذا الإنجاز انطلقت 156 رحلة بالتزامن في تمام الساعة 7:29:06 صباحاً بتوقيت جرينتش في 24 دولة عبر ستة قارات وفي مدن من ضمنها دبي ومومباي وموسكو والإسكندرية.

وفي الإسكندرية، قام سائق شريك لأوبر يدعى أيمن محمد بمساعدة الشركة على تحقيق هذا الإنجاز من خلال رحلة إلى مطار الإسكندرية الدولي. وكان أيمن قد واظب على استخدام تطبيق أوبر منذ عام وأربعة شهور وحتى الآن، وأنجز خلال هذه الفترة ما يزيد عن 3,885 رحلة”.

لم تكن أوبر لتحقق هذا الإنجاز الهام بدون الجهود المتفانية التي يبذلها السائقين الشركاء. وتقدير لجهودهم، ستقوم أوبر بمنح كل من السائقين البالغ عددهم 156 والذين ساهموا في هذا الإنجاز مبلغ 500 دولار أمريكي بما فيهم أيمن من الإسكندرية.

وقال أيمن محمد الذي أنجز واحدة من 156 رحلة التي انطلقت بصورة متزامنة: “”لقد غيرت أوبر مجري حياتي وجعلتني إنساناً جديداً، وعن طريق العمل في أوبر قمت بسداد كافة ديوني وقمت بتحقيق الاستقرار المادي، فأنا أنصح جميع العملاء بالاستمرار في استخدام اوبر فهي وسيلة التوصيل الأمن على الإطلاق، وفى النهاية أحب أن أشكر فريق عمل أوبر وأتمنى لهم النجاح الدائم وأنا ليس عندي أدنى شك على استمرار الشراكة بيننا ستحقق نمو دائما لأوبر”.

وتلتزم أوبر بتوسيع شبكتها وتقديم وسائل مواصلات آمنة وجديرة بالثقة ومناسبة التكلفة للجميع ضمن سعيها المتواصل لتحسين وتطوير البنية التحتية للمواصلات في المدن التي تعمل فيها، كما تركز جهودها على طرح مزايا جديدة ومبتكرة للركاب والسائقين الشركاء على حد سواء.

وتتوفر خدمة أوبر في الشرق الأوسط في الإسكندرية، وعمان، والبحرين، وبيروت، والقاهرة، والدار البيضاء، والدمام، ودبي، والدوحة، وجدة، وإسطنبول، ولاهور،والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والمنامة،والمنصورة، والرياض، والمنطقة الشرقية مع وجود خطط للتوسع في مدن أخرى في المنطقة.