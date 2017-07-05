وزير الصحة: ميكنة جميع مكاتب الصحة وإلغاء التعامل الورقى2017-07-05 14:41:52
أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان انتهاء الوزارة إبريل الماضى، من تفعيل مشروع ميكنة جميع مكاتب الصحة على مستوى محافظات الجمهورية، التى يصل عددها إلى 4571 مكتب بقاعدة بيانات مركزية وإلغاء العمل بالنظام الورقى، بهدف توفير المؤشرات والبيانات الدقيقة للمواطنين وتيسير تقديم الخدمات لهم بجودة وكفاءة .
وأوضح وزير الصحة والسكان، أن المشروع يهدف إلى ميكنة جميع الخدمات التى تقدمها مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، من إثبات وقائع المواليد والوفيات داخل وخارج مصر، وتكامل قواعد بيانات الصحة مع قاعدة بيانات الرقم القومى، وبناء نظام إنذار مبكر للوفيات من الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات للتطعيمات من تطعيمات إجبارية للأطفال أقل من عامين، وتطعيمات المدارس، والحجاج والمعتمرين، والمسافرين إلى دول موبوءة، وحملات التطعيم القومية والمحدودة، والربط بين أنظمة التأمين الصحى وطب الأسرة ، لتسهيل تبادل البيانات بين مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تسجيل المواليد والوفيات إلكترونيا بشكل لحظى من خلال شبكة خاصة ومؤمنة تربط جميع مكاتب الصحة.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن مشروع الميكنة يخدم العديد من الجهات والوزارات الحكومية المعنية، حيث يسهل المشروع إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية وحذف المتوفين، وإضافة المواليد الجدد للتأمين الصحى، ومنظومة التطعيمات، بالإضافة إلى تيسير إجراءات صرف المعاشات، علاوةً على تيسير إجراءات إعلام الوراثة.
وأضاف أن خطة الوزارة لتطوير المشروع للعام الحالى، حيث تعمل على ميكنة تسجيل المواليد والوفيات بالخارج من خلال ربط السفارات بالمنظومة الجديدة لإتاحة التسجيل الفورى من خارج مصر لخدمة 9 ملايين مواطن يعيشون خارج البلاد، بالإضافة إلى تسجيل المواليد عن طريق بصمة القدم إلكترونيا وربطها بشهادة ميلاد الطفل لمواجهة أزمة أطفال الشوارع وتيسير التعرف على هوية الأطفال المرافقين للمتسولين والبحث عن المفقودين.
-
استقرار أسعار الذهب محليا وارتفاعه عالميا
استقرت أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلي خلال التعاملات اليوم /الأربعاء/،في حين ارتفعت عالميا بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في ثمانية أسابيع مدفوعة بارتفاع الطلب ...Wed, 05 Jul 2017 10:42:23 GMT
-
"البترول": وفرنا احتياجات "الكهرباء" من الوقود خلال الموجة الحارة
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح قطاع البترول في تأمين احتياجات جميع محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية من الغاز الطبيعي والوقود ...Wed, 05 Jul 2017 07:57:53 GMT
-
التضامن: صرف الدعم النقدي لمستفيدي "تكافل وكرامة" مع الزيادة 10 يوليو
أعلنت نيفين القباج مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية، عن صرف الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بداية من العاشر من شهر ...Wed, 05 Jul 2017 09:11:48 GMT
-
استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه المصري إلى ما دون ١٨جنيها
شهدت أسعار صرف الدولار تراجعا لليوم الثالث على التوالي أمام الجنيه المصري وتفاوتا طفيفا بين البنوك بعد فترة من الاستقرار في بداية التعاملات الصباحية اليوم ...Wed, 05 Jul 2017 10:26:14 GMT
-
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء ، 4 شبان فلسطينيين من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة خلال حملة دهم واسعة شملت عشرات المنازل خاصة لعائلات ...Wed, 05 Jul 2017 08:11:59 GMT
-
بكري: الرد القطر حول علاقاتها مع إيران به خلط للأوراق
أكد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، أن مواقف الدول العربية الأربعة المقاطعة لقطر جاء لأن قطر تعتبر سند رئيسي للتنظيمات الإرهابية في المنطقة واستقواها ...Wed, 05 Jul 2017 12:20:56 GMT
-
الاحتلال الإسرائيلي يهدم قرية "العراقيب" بالنقب للمرة الـ115
هدمت جرافات الاحتلال، معززة بقوات من الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قرية العراقيب بالنقب للمرة الـ115. وحسب شهود عيان من أهالي العراقيب، اقتحمت قوات كبيرة من ...Wed, 05 Jul 2017 10:12:16 GMT
-
خبير اقتصادي: الدولار سيعاود ارتفاعه في موسم الحج
أكد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أن السبب الرئيس لانخفاض سعر الدولار الأمريكي هو انتهاء الفترة الموسمية لزيادة الطلب على الدولار، مشيرا إلى احتمالية زيادة ...Wed, 05 Jul 2017 10:49:39 GMT
-
السجن 18 عاما على فلسطيني تسبب في إصابة فتاة إسرائيلية
قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن المحكمة العسكرية قضت أمس، بالسجن لمدة 18 سنة، على محمد بدوان، الذي أصاب الفتاة ايالا شبيرا في 2014، كما فرضت عليه دفع غرامة مالية ...Wed, 05 Jul 2017 10:43:18 GMT