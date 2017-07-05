أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان انتهاء الوزارة إبريل الماضى، من تفعيل مشروع ميكنة جميع مكاتب الصحة على مستوى محافظات الجمهورية، التى يصل عددها إلى 4571 مكتب بقاعدة بيانات مركزية وإلغاء العمل بالنظام الورقى، بهدف توفير المؤشرات والبيانات الدقيقة للمواطنين وتيسير تقديم الخدمات لهم بجودة وكفاءة .

وأوضح وزير الصحة والسكان، أن المشروع يهدف إلى ميكنة جميع الخدمات التى تقدمها مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، من إثبات وقائع المواليد والوفيات داخل وخارج مصر، وتكامل قواعد بيانات الصحة مع قاعدة بيانات الرقم القومى، وبناء نظام إنذار مبكر للوفيات من الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات للتطعيمات من تطعيمات إجبارية للأطفال أقل من عامين، وتطعيمات المدارس، والحجاج والمعتمرين، والمسافرين إلى دول موبوءة، وحملات التطعيم القومية والمحدودة، والربط بين أنظمة التأمين الصحى وطب الأسرة ، لتسهيل تبادل البيانات بين مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تسجيل المواليد والوفيات إلكترونيا بشكل لحظى من خلال شبكة خاصة ومؤمنة تربط جميع مكاتب الصحة.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن مشروع الميكنة يخدم العديد من الجهات والوزارات الحكومية المعنية، حيث يسهل المشروع إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية وحذف المتوفين، وإضافة المواليد الجدد للتأمين الصحى، ومنظومة التطعيمات، بالإضافة إلى تيسير إجراءات صرف المعاشات، علاوةً على تيسير إجراءات إعلام الوراثة.

وأضاف أن خطة الوزارة لتطوير المشروع للعام الحالى، حيث تعمل على ميكنة تسجيل المواليد والوفيات بالخارج من خلال ربط السفارات بالمنظومة الجديدة لإتاحة التسجيل الفورى من خارج مصر لخدمة 9 ملايين مواطن يعيشون خارج البلاد، بالإضافة إلى تسجيل المواليد عن طريق بصمة القدم إلكترونيا وربطها بشهادة ميلاد الطفل لمواجهة أزمة أطفال الشوارع وتيسير التعرف على هوية الأطفال المرافقين للمتسولين والبحث عن المفقودين.