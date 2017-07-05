محادثات بين ميركل واردوغان عقب توتر الأزمة بين بلديهما

قال متحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأربعاء إنها ستعقد محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين التي تبدأ يوم الجمعة في ميناء هامبورج الألماني.

وتدهورت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي على مدى الشهور القليلة الماضية.

ويوم الثلاثاء نددت تركيا بعمل فني نصب قرب مبنى المستشارية الألمانية يصور إردوغان بأنه ديكتاتور ووصفته بأنه تحريض على العنف.

وأضاف المتحدث أن ميركل ستناقش الأزمة الأوكرانية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.