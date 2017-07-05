محادثات بين ميركل واردوغان عقب توتر الأزمة بين بلديهما2017-07-05 14:21:36
قال متحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأربعاء إنها ستعقد محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين التي تبدأ يوم الجمعة في ميناء هامبورج الألماني.
وتدهورت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي على مدى الشهور القليلة الماضية.
ويوم الثلاثاء نددت تركيا بعمل فني نصب قرب مبنى المستشارية الألمانية يصور إردوغان بأنه ديكتاتور ووصفته بأنه تحريض على العنف.
وأضاف المتحدث أن ميركل ستناقش الأزمة الأوكرانية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
-
استقرار أسعار الذهب محليا وارتفاعه عالميا
استقرت أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلي خلال التعاملات اليوم /الأربعاء/،في حين ارتفعت عالميا بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في ثمانية أسابيع مدفوعة بارتفاع الطلب ...Wed, 05 Jul 2017 10:42:23 GMT
-
"البترول": وفرنا احتياجات "الكهرباء" من الوقود خلال الموجة الحارة
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح قطاع البترول في تأمين احتياجات جميع محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية من الغاز الطبيعي والوقود ...Wed, 05 Jul 2017 07:57:53 GMT
-
التضامن: صرف الدعم النقدي لمستفيدي "تكافل وكرامة" مع الزيادة 10 يوليو
أعلنت نيفين القباج مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية، عن صرف الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بداية من العاشر من شهر ...Wed, 05 Jul 2017 09:11:48 GMT
-
استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه المصري إلى ما دون ١٨جنيها
شهدت أسعار صرف الدولار تراجعا لليوم الثالث على التوالي أمام الجنيه المصري وتفاوتا طفيفا بين البنوك بعد فترة من الاستقرار في بداية التعاملات الصباحية اليوم ...Wed, 05 Jul 2017 10:26:14 GMT
-
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء ، 4 شبان فلسطينيين من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة خلال حملة دهم واسعة شملت عشرات المنازل خاصة لعائلات ...Wed, 05 Jul 2017 08:11:59 GMT
-
بكري: الرد القطر حول علاقاتها مع إيران به خلط للأوراق
أكد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، أن مواقف الدول العربية الأربعة المقاطعة لقطر جاء لأن قطر تعتبر سند رئيسي للتنظيمات الإرهابية في المنطقة واستقواها ...Wed, 05 Jul 2017 12:20:56 GMT
-
الاحتلال الإسرائيلي يهدم قرية "العراقيب" بالنقب للمرة الـ115
هدمت جرافات الاحتلال، معززة بقوات من الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قرية العراقيب بالنقب للمرة الـ115. وحسب شهود عيان من أهالي العراقيب، اقتحمت قوات كبيرة من ...Wed, 05 Jul 2017 10:12:16 GMT
-
خبير اقتصادي: الدولار سيعاود ارتفاعه في موسم الحج
أكد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أن السبب الرئيس لانخفاض سعر الدولار الأمريكي هو انتهاء الفترة الموسمية لزيادة الطلب على الدولار، مشيرا إلى احتمالية زيادة ...Wed, 05 Jul 2017 10:49:39 GMT
-
السجن 18 عاما على فلسطيني تسبب في إصابة فتاة إسرائيلية
قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن المحكمة العسكرية قضت أمس، بالسجن لمدة 18 سنة، على محمد بدوان، الذي أصاب الفتاة ايالا شبيرا في 2014، كما فرضت عليه دفع غرامة مالية ...Wed, 05 Jul 2017 10:43:18 GMT