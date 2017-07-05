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خبير سياسي: مصر «دولة نموذج» في مكافحة الإرهاب
الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي

خبير سياسي: مصر «دولة نموذج» في مكافحة الإرهاب

2017-07-05 14:59:42
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن العلاقات بين مصر ودول تجمع “فيش جراد” لها بعد تاريخي كبير وامتدت منذ الاتحاد السوفيتي، مشيرا إلى أن دعوة مصر لحضور قمة  “فيش جراد” تأتي لأن دول التجمع تري أن مصر دولة كبيرة ومحورية.
وأشار فهمي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم” على قناة “دريم” الفضائية اليوم الأربعاء، إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة “فيش جراد” ولقاءته تعكس الحضور المصري على النطاق العالمي، موضحا أن مصر “دولة نموذج بالمنطقة” في مجال مكافحة الإرهاب ولها تجربة مهمة.
وأضاف أن الأزمة الليبية تعتبر “مصدر قلق” لأنها تعتبر “تماس استراتيجي” مع أوروبا، مؤكدا أن أوروبا سيكون لها دور في التعامل مع الأزمة الليبية للتصدي لظواهر الإرهاب والهجرة الغير شرعية.
وأوضح أن المناخ الاقتصاد في مصر واعد، متوقعا أن يكون هناك توسع في استثمارات دول “فيش جراد” في مصر.
جاء هذا تعليقا على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة دول تجمع “فيش جراد” بالمجر أمس الثلاثاء.

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