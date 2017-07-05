"إعلان أغادير" يحث وكالات أنباء البحر المتوسط على البحث عن مصادر تمويل مستدامة لمواجهة الأزمات المالية

وجه “إعلان أغادير” نداء إلى حكومات دول منطقة البحر المتوسط لدعم وكالات الأنباء الأعضاء فى تحالف أمان ماليا لمواجهة مشكلاتها المتراكمة والتحديات الحالية فى ضوء المنافسة الحادة فى سوق الاعلام العالمي.

وأكد” إعلان أغادير” الصادر فى ختام اجتماعات الجمعية العامة السادسة والعشرين لتحالف وكالات أنباء دول البحر المتوسط “أمان” بمدينة أغادير المغربية اليوم على ضرورة البحث عن موارد مالية جديدة لدعم انشطة وكالات الانباء بالمنطقة ومواصلة دورها الحيوي.

وقال الرئيس السابق لتحالف وكالات انباء البحر المتوسط “أمان” جيزيم بودجوريكا ان مستقبل التحالف يكمن فى تعزيز التعاون والشراكة بين الوكالات الاعضاء فى التحالف مشددا على أهمية ايجاد مصادر تمويل جديدة لدعم انشطة وكالات الانباء فى منطقة البحر المتوسط .

وأضاف بودجوريكا – الذى يترأس وكالة الأنباء الالبانية - أن وكالته سوف تواصل التعاون مع الوكالات الاعضاء فى تحالف أمان لتحقيق الاهداف المشتركة وتعزيز التفاهم بين دول المنطقة وشعوبها منوها الى ان وكالته ستنظم ورشة عمل لوكالات الانباء الاعضاء بتحالف أمان حول سبل مواجهة وكالات الانباء للمنافسة الاعلامية القوية من جانب المواقع الاخبارية الاخرى .

من جانبه قال قال خليل هاشمى إدريسى المدير العام لوكالة المغرب العربى للانباء انه سيبذل قصارى جهده لدعم التعاون بين الوكالات الاعضاء فى أمان فى ضوء المتغيرات والتوترات التى تشهدها منطقة البحر المتوسط .

ودعا إلى تحويل منطقة البحر المتوسط من ساحة للصراع الى ساحة للتعاون والتنمية ، مشددا على ان الدول الواقعة بشطرى البحر المتوسط تتشارك فى مصير واحد ومستقبل مشترك.

وأشار إلى أن تحالف أمان يعد آلية مواتية لبحث الافكار التى تستهدف تعزيز الشراكة والقيم المشتركة بين دول البحر المتوسط ، ونحتاج إلى إرادة فعالة للدفاع عن قيمنا المشتركة.

وأعرب عن أمله فى تحول تحالف أمان إلى قوة أكثر تماسكا لمواجهة التحديات المشتركة ومبادئ المهنية والمصداقية ومجاراة الثورة التكنولوجية على المستوى العالمى .

من جانبه قال فتح الله السيجلماسي، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ان الاتحاد مستعد لتعزيز التعاون مع تحالف أمان ، منوها الى ان الاتحاد يساهم فى تنفيذ الاهداف المشتركة لدول منطقة البحر المتوسط .

واضاف السيجلماسي ان اجتماع وكالات تحالف أمان فى أغادير يعد فرصة مواتية لبحث سبل الاستفادة من الامكانيات التى تتمتع بها تلك المؤسسات الوطنية ، مشيرا الى ان دول المنطقة تزخر بقصص نجاح تنموية عديدة رغم التحديات المتلاحقة التى تشهدها.

وأشار الى ان دول منطقة البحرالمتوسط تحتاج الى تعزيز التعاون وتشجيع تبادل الافكار والخبرات من جانب المختصين لتفعيل الاندماج بين دول شطرى البحر المتوسط لافتا إلى أن الاتحاد من أجل المتوسط سعى الى توفير قوة دافعة للتعاون الاقليمى .

من جانبه عرض الامين العام لأمان جورج بينيتاكس التقرير المالى بشأن أنشطة تحالف أمان خلال عام 2016 – 2017 ، ومساهمات الاعضاء المالية ، والاعمال الفائزة بمسابقة افضل تغطية خبرية وصورة التى ينظمها الاتحاد .

وفى السياق ذاته استعرض طارق عبد الغفار مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الاوسط نتائج أعمال ورشة العمل التى نظمتها أ . ش . أ فى شرم الشيخ تحت عنوان ” الاقتصاد والاعلام ” خلال الفترة من 23 – 26 يناير 2017 بمشاركة رؤساء وممثلى 11 وكالة أنباء بتحالف أمان .

وأضاف أن ورشة العمل تناولت خمس جلسات تمثلت فيما يلى :

الجلسة الاولى : تناولت العلاقة القوية بين الاعلام والاقتصاد ودور وسائل الاعلام فى دعم الاصلاحات الاقتصادية فى منطقة البحر المتوسط .

الجلسة الثانية : تغطية وكالات الانباء للمشروعات القومية الكبرى فى منطقة البحر المتوسط مع التركيز على مشروع محور قناة السويس .

الجلسة الثالثة : تأثير وسائل التواصل الاجتماعى على الاقتصاد العالمى ودورها فى تعزيز بيئة الاعمال والتوظيف على المستوى العالمى.

الجلسة الرابعة : سبل مواجهة وكالات الانباء بمنطقة البحر المتوسط للاوضاع المالية والاقتصادية الصعبة والمنافسة على المستوى العالمى.

الجلسة الخامسة : تبادل الخبرات بين وكالات الانباء بشان سبل تجاوز الازمات الاقتصادية وتعزيز المهنية .

وأشار إلى أن المشاركين فى ورشة العمل أكدوا على ضرورة البحث عن مصادر تمويل جديدة ومتنوعة لانشطة وكالات الانباء لمواجهة التحديات الصعبة ومواصلة اداء دورها فى تعزيز الاهداف التنموية فى منطقة البحر المتوسط .

ومن ناحية أخرى وافق أعضاء الجمعية العامة لتحالف أمان على طلب وكالة الانباء اليونانية ” ANA/MPA” عقد اجتماعات الجمعية القادمة فى العاصمة اليونانية أثينا فى منتصف عام 2018 .

وعلى صعيد المسابقات الصحفية لتحالف أمان ، فازت وكالة الانباء البرتغالية “لوسا” بجائزة أفضل تغطية خبرية عن موضوع يتعلق بمعاناة اللاجئين الراغبين فى الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط ، كما فازت وكالة الانباء اليونانية ” ANA/MPA” بجائزة أفضل صورة عن معاناة عشرات المهاجرين غير الشرعيين فى أحد معسكرات اللاجئين على الحدود اليونانية .

من جهة اخرى أقرت الجمعية العامة التشكيل الجديد للجنة المتابعة لتحالف أمان عام 2017 - 2018 ويشمل : وكالة أنباء المغرب العربى للأنباء / رئيسا للتحالف / ، ووكالة الانباء الالبانية نائبا أول للرئيس ووكالة الانباء اليونانية نائبا للرئيس.

ويضم تحالف أمان وكالات أنباء مصر وفرنسا وايطاليا وأسبانيا والبرتغال واليونان وقبرص وألبانيا وصربيا وكرواتيا وتركيا وسوريا ولبنان وفلسطين وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

كانت مدينة شرم الشيخ قد استضافت اجتماعات الجمعية العامة الخامسة والعشرين لتحالف أمان فى منتصف أكتوبر عام 2015 .