أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى ، وزير الصحة والسكان ، عن تجهيز 400 عيادة داخل مستشفيات وزراة الصحة بجميع محافظات الجمهورية بهدف دعم صحة المرأة طبيا ونفسيا بالشراكة مع وصندوق الامم المتحدة للسكان، جاء ذلك خلال إجتماع وزير الصحة مساء امس بالدكتور الكسندر بوديروزا ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان ، والسفير مجدى راضى ممثل الخارجية المصرية للعلاقات الاقتصادية الدولية.

وأوضح وزير الصحة والسكان أنه تم بالفعل الإنتهاء من 298 عيادة بالمستشفيات ، وجارى تجهيز باقى العيادات بنهاية العام الحالى 2017 ، لافتا الى أن جميع العيادات سوف يتم تجهيزها بكافة التجهيزات الطبية وتوفير المطويات والكتب الاسترشادية وبروتوكولات العمل الخاصة بالعلاج والدعم ، و تدريب العاملين بهذه العيادات على كيفية التعامل مع المرأة التى تتعرض للانتهاكات ، ودعمها من كافة الجوانب الصحية والنفسية وتقديم المشورة.

وأشار وزير الصحة والسكان الى أنه خلال هذا الاجتماع تم تناول سبل الشراكة مع الاتحاد الاوروبى فى خطتها الشاملة وعدد من المشروعات مثل دعم القضية السكانية ، وتنظيم الاسرة ، والتوعية والتثقيف المجتمعى ، ومحاربة البطالة ، والتدريب المهنى للشباب .

ووجه وزير الصحة والسكان بسرعة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للانتهاء من هذه المشروعات ، واثنى على جهود الاتحاد الاوروبى فى دعم وتمويل هذه المشروعات.