أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن استيائه من زيادة حجم التبادل التجاري بين الصين وكوريا الشمالية، معتبرا أنه يؤثر على العلاقات مع واشنطن.

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كتب ترامب، أن حجم التبادل التجاري بين الصين وكوريا الشمالية زاد 40% تقريبا خلال الربع الأول من العام الجاري. وهذا كثير لكي تعمل الصين معنا، ولكن كان علينا أن نخوض هذه المحاولة”.

تأتي هذه التغريدة بعد يوم فقط من إطلاق بيونغ يانغ صاروخا متوسط المدى، أمس الثلاثاء، ما أثار ردود فعل عاصفة في العالم، لأن هذه التجربة جاءت قبل أيام من قمة “العشرين” بألمانيا، وتزامنت مع ذكرى استقلال أمريكا.

وطالب ترامب الصين بإنهاء هذا “الهراء”.