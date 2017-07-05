بوتين: روسيا تنفق هذا العام 3.3 مليار دولار على تكنولوجيا المعلومات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلطات الفيدرالية والإقليمية في روسيا ستنفق خلال العام الجاري 200 مليار روبل تقريبا (ما يعادل نحو 3ر3 مليار دولار) على تكنولوجيا المعلومات.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بوتين قوله، اليوم الأربعاء في اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع ذات الأولوية، “خلال هذا العام، ستنفق السلطات الاتحادية والإقليمية على تقنية المعلومات ما يقرب من 200 مليار روبل، أطلب اقتراح حلول محددة لترشيد وتحسين كفاءة استخدام هذه الأموال”.