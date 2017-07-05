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السراج يجدد دعمه للمبادرة الثلاثية لحل الأزمة الليبية
رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج

السراج يجدد دعمه للمبادرة الثلاثية لحل الأزمة الليبية

2017-07-05 14:29:51
وكالات

جدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج التأكيد على دعمه للمبادرة الثلاثية التونسية الجزائرية المصرية لحل الأزمة الليبية، وإلتزامه بها.

جاء تأكيد السراج خلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، على هامش أعمال الدورة التاسعة والعشرين لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، بحضور وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، لمناقشة الخطوات المقبلة لحل الأزمة الليبية.

وكان وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل ونظيره التونسي اتفقا، على هامش القمة، على أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين بخصوص الملف الليبي، حيث أكدا أهمية مواصلة التنسيق في إطار تنفيذ المبادرة الثلاثية التونسية - الجزائرية - المصرية حول ليبيا، وضرورة العمل على دفع مختلف الأطراف الليبية للحوار لإيجاد حل سلمي توافقي للأزمة هناك.

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