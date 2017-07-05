بدأ وزراء خارجية مصر سامح شكري والسعودية عادل الجبير والإمارات الشيخ عبدالله بن زايد والبحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بعد ظهر اليوم الأربعاء اجتماعهم الرباعي المغلق بقصر التحرير بالقاهرة ؛ وذلك لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر.



ويأتي الاجتماع ، الذي جاء تلبية لدعوة من مصر في أعقاب انتهاء المهلة الإضافية الممنوحة لقطر ، في إطار تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة في هذا الشأن.

وسوف يواصل الوزراء مباحثاتهم على غداء عمل كما سيعقدون مؤتمرا صحفيا في الساعة الثانية والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي للقاهرة.