الحوثيون يزرعون ألغاما إيرانية الصنع في المنطقة المحيطة بميناء الحديدة2017-07-05 14:09:10
أعلن مراقبون ومصادر إعلامية يمنية أن ميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح باشرت زراعة عدد كبير من الألغام البحرية مختلفة الأحجام، إيرانية الصنع، في المنطقة المحيطة بميناء الحديدة.
وذكرت المصادر، وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن ميليشيات الحوثي وصالح وبمساعدة مباشرة من عناصر الحرس الثوري الإيراني لغمت الأماكن المحيطة بميناء الحديدة بهدف إلحاق الضرر بالسفن والمراكب التي تمر عبر باب المندب.
وكشفت أن الميليشيات قامت بإدخال عدد من المختصين في تمويه وصناعة وتفخيخ الألغام من إيران وآخرين تابعين لحزب الله الإرهابي لليمن، بهدف القيام بزرع السواحل اليمنية بالألغام كرد فعل انتقامي على انتصارات الشرعية في عدد من الجبهات.
كان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، قد حذر من خطر ميليشيات الانقلاب الحوثية على الممر المائي الدولي في ظل الدعم الذي تجده من إيران وهو ما تؤكده التقنيات التي يستخدمها الانقلابيون في اعتداءاتهم على الملاحة في المياه اليمنية.
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