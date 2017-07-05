قال وزير الأثار الدكتور خالد العناني ان الافتتاح الجزئي للمتحف المصري الكبير وشيك جدا، مشيرا الى أن المرحلة الحالية من العمل سوف تنتهي في ابريل 2018، قبل الموعد المحدد في منتصف 2018.

وأوضح العناني في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الاستثمار عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس المجلس اليوم الاربعاء ان وزارة الاثار بدات في الاسابيع الماضية نقل الاثار الثقيلة،وان مجلس الوزراء وافق اليوم على بدء الاجراءات لنقل التمثال الضخم للملك رمسيس الثاني الذي يصل وزنه الى 70 طنا، وكان في ميدان رمسيس، والذي نقل منذ تسع سنوات الى المتحف الكبير.

وأضاف أنه سيتم نقل التمثال إلى مكانه النهائي بالمتحف الذي سيتم عرضه به، وهي عملية هندسية حساسة جدا لما يمثله هذا التمثال من ضخامة وحجم وقيمة اثرية كبيرة، لافتا الى أن شركة “المقاولون العرب” هي من ستتولى عملية النقل.

وأوضح ان مجلس الوزراء وافق على تخصيص مبلغ مليار و279 مليون جنيه لمشاريع وزارة الاثار، وهو أمر غير مسبوق لتخصيص مثل هذا المبلغ، حيث سيبدأ العمل خلال الاسابيع القادمة على عدة مشاريع ومنها قصر البارون ومشروع تطوير الهرم واستراحة الملك فاروق والمتحف القومي للحضارة المصرية، والمعبد اليهودي والمتحف الروماني اليوناني بالاسكندرية ، وقصر الكسير في اسيوط.