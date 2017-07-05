قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه لا توجد أى فئات مستثناة من تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء التى سيتم تطبيقها بدءا من يوليو الجارى وفقا لخطة رفع الدعم حتى 2021.

وأضاف شاكر ، أن الدولة تراعى محدودى الدخل بشدة عندما وضعت خطة رفع الدعم وزيادة الأسعار، لافتا إلى أن محدودى الدخل سيحصلون على دعم أكثر فى خطة رفع الدعم الجديدة قائلا: “واخدين بالنا كويس من محدودى الدخل”.

و أوضح شاكر ، أنه على سبيل المثال فإن خطة رفع الدعم القديمة التى تم إعلانها عام 2014 كان الدعم المقدم للمواطن من يوليو 2017 وحتى يوليو 2018 تبلغ قيمته 12 مليارا و400 مليون جنيه ، موضحا أنه وفقا للخطة الجديدة ستتحمل الدولة 52 مليارا 700 مليون جنيه.

وتابع شاكر ، أن نسبة الدعم المقدم للمواطن فى الكهرباء زادت مقارنة بالعام الماضى ، الشريحة الأولى التى كانت تحصل على دعم بنسبة 430% زادت هذا العام.

وقال شاكر ، أن كل قرش يتحمله المواطن فى الزيادة الجديدة تصب فى مصلحته أولا وسيظهر ذلك على المدى البعيد، قائلا: “أكيد فى ضغط على المواطن بس مردوده الإيجابى سيظهر فى المستقبل “.

وفى سياق متصل، أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن حجم الدعم المقدم للمواطن فى الكهرباء ، فى إطار خطة الدولة الجديدة لرفع الدعم حتى 2021 والتى تم تعديلها لتشهد زيادة فى نسبة الدعم بعد ان تم إعلانها عام 2014 نتيجة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ، و هى كالآتى للقطاع للمنزلى الذى يبلغ عدده 30 مليون مستهلك: