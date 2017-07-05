وصل وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد بعد ظهر اليوم الأربعاء إلى قصر التحرير بالقاهرة للمشاركة في الاجتماع الرباعي الوزاري حول قطر الذي يضم (مصر والسعودية والإمارات والبحرين).

وكان وزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة قد وصلا في وقت سابق اليوم إلى القصر قبيل بدء الاجتماع.