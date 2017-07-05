 Moheet on google
الأربعاء 5 يوليو 2017 03:03 مساءً
روابط سريعة
وزير خارجية الإمارات يصل قصر التحرير
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان- الامارات

وزير خارجية الإمارات يصل قصر التحرير

2017-07-05 13:58:34
أ ش أ

وصل وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد بعد ظهر اليوم الأربعاء إلى قصر التحرير بالقاهرة للمشاركة في الاجتماع الرباعي الوزاري حول قطر الذي يضم (مصر والسعودية والإمارات والبحرين).

وكان وزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة قد وصلا في وقت سابق اليوم إلى القصر قبيل بدء الاجتماع.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3