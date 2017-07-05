أكد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، أن مواقف الدول العربية الأربعة المقاطعة لقطر جاء لأن قطر تعتبر سند رئيسي للتنظيمات الإرهابية في المنطقة واستقواها بالبلدان الأجنبية والإقليمية ضد الدول العربية، معتبرا هذا تخطي للمواثيق الإقليمية وميثاق مجلس التعاون الخليجي.

وأعلن بكري من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” على قناة “المحور” الفضائية اليوم الأربعاء، أن الرد القطري على مطالب الدول العربية بشأن قطع علاقاتها مع إيران به “خلط للأوراق” بعد أن طالبت من الإمارات بترحيل جميع الإيرانيين المقيمين بها.

واعتبر الرد القطري بأنه “هدفه التبرير والكذب أكثر من كونه اعتراف بالحقيقة”، مشيرا إلى تصريحات وزير الخارجية القطري التي أكد فيها أن قطر “أقل الدول دعما للإرهاب.

وتوقع أن تكون هناك خطوات أكثر تصعيدا تجاه قطر خلال اجتماع وزراء خارجية “مصر والسعودية والبحرين والإمارات” خلال اجتماع اليوم، بالإضافة إلى تحرك إقليمي ودولي لعمل مقاطعة دبلوماسية وسياسية وتجارية لقطر وتقديم شكاوى لمجلس الأمن وتجميد عضويتها بمجلس التعاون الخليجي وقد تصل لتجميد عضويتها بـ”الجامعة العربية”.

وقال “الشارع القطري غاضب من حكومته فهو شارع عربي قومي التوجه لا يمكن أن يقبل بحكومة تدفع بصدام مع أشقائهم وتظهر بمظهر داعم للإرهاب”، متوقعا سقوط النظام القطري بفعل موقف القطريين.