أكد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه- اليوم الأربعاء ضرورة اظهار الاستعدادات العسكرية المشتركة ضد استفزازات كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن مون أصدر الليلة الماضية أمرا لمستشار الأمن الوطني للمكتب الرئاسي جونج وي- يونج بإجراء تدريبات صاروخية باليستية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، عقب إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات.

وأجرى المستشار يونج مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي هربرت ماكماستر حيث حصل على موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال السكرتير الإعلامي للمكتب الرئاسي يون يونج تشان، إن ترامب أشاد بعزم مون الصارم ضد استفزاز كوريا الشمالية، قائلا إنه يتجاوب مع الرئيس مون.

وبموجب أمر من الرئيسين مون وترامب، أجرت قوات الصواريخ المشتركة الكورية الجنوبية الأمريكية تدريبات صاروخية باليستية مشتركة في غضون الساعة السابعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي لكوريا الجنوبية في البحر الشرقي.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية أن صواريخ “هيونمو - 2” الكورية الجنوبية و”نظام صاروخي تكتيكي” أمريكي شاركت في هذه التدريبات المشتركة، مضيفة أن هذه التدريبات المشتركة أظهرت قدرات البلدين على توجيه ضربة دقيقة ضد قيادة العدو.