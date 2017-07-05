الكرملين: نأمل أن يرسخ لقاء بوتين وترمب حوار عمل فعالا2017-07-05 12:50:41
قال الكرملين يوم الأربعاء إنه يأمل في أن يساهم اللقاء المزمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب هذا الأسبوع في حوار عمل فعال بينهما.
وأوضح الكرملين أن موسكو وواشنطن تحتاجان إلى مثل هذا الحوار للمساعدة في حل النزاعات في أرجاء العالم.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي إن الاجتماع المقرر على هامش مؤتمر مجموعة العشرين في هامبورج يوم الجمعة سيستكشف ما إذا كانت هناك إمكانية واستعداد لدى الدولتين لمحاربة الإرهاب العالمي سويا في سوريا.
وأشار إلى أن بوتين سيستغل لقاءه المباشر الأول مع ترامب في شرح موقف موسكو من الصراعات الدائرة في سوريا وأوكرانيا.
وأضاف أن قصر مدة الاجتماع تشير إلى أن الرئيس الروسي ربما لن يكون لديه الوقت الكافي ليقدم تحليلا مكتملا
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