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رئيس امتحانات الثانوية: إعلان النتيجة نهاية الشهر الحالي
امتحانات الثانوية العامة ـ طلاب

رئيس امتحانات الثانوية: إعلان النتيجة نهاية الشهر الحالي

2017-07-05 12:52:25
وكالات

أعلن رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي أنه وفقًا لما رصده من سير عملية التصحيح بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية فإنه تقرَّر الانتهاء من عملية التصحيح تمامًا 10 يوليو الحالي.
وقال حجازي، في تصريح، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم: إنه من المقرر إعلان النتيجة، بداية الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، مشددًا على أنه وجّه بضرورة توخّي الدقة في عملية تقدير ورصد الدرجات وعدم ترك جزئية دون تقدير بكراسات الامتحان، وأن تتم أعمال التقدير وفقًا للمعدلات المخطط لها.
كما شدد على الالتزام بقواعد المراجعة؛ لتحقيق مصلحة الطلاب، وضمان أن يُمنح كل طالب الدرجات التي يستحقها دون زيادة أو نقصان.
وأضاف أنه يتوجه حاليًّا لزيارة “كنترول” قطاع أسيوط؛ لتفقُّد العمل به والاطلاع على تقرير اللجان التي تم تحويل أوراقها إلى لجان تقدير خاصة؛ نظرًا لتكرار شكوى الغش الجماعي منها.

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