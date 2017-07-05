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ننشر أسماء شهداء الهجوم الإرهابي علي كمين العياط
حادث كمين مسطرد

ننشر أسماء شهداء الهجوم الإرهابي علي كمين العياط

2017-07-05 12:46:38
وكالات

ننشر أسماء شهداء الهجوم الإرهابي علي كمين العياط، حيث أطلق مجهولون النيران تجاه قوات كمين بإحدى طرق الجيزة.
وأسفر الهجوم عن استشهاد العقيد خالد عبدالعزيز، والنقيب زكريا عبدالفتاح، والمجند رمضان السيد.

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