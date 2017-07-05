سلطت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، اليوم الأربعاء، الضوء على التوترات التي تشهدها العلاقات الأمريكية - الروسية منذ تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذه التوترات وضعت ترامب في مأزق قبيل اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء انعقاد قمة مجموعة الـ20 في مدينة “هامبورج” الألمانية خلال الأسبوع الجاري.

ولفتت الصحيفة الأمريكية - في تقرير لها - إلى أنه خلال فترة الحملة الانتخابية لترامب، كان قد وعد أنصاره ومؤيديه بالتوصل إلى “صفقة جيدة” مع روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، وعلاوة على ذلك، دأب ترامب خلال الفترة الأخيرة على وصف التحقيقات الجارية بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية بـ “الخدعة”، كما تفاخر أمام المسئولين الروس بقيامه بإنهاء خدمات مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي كان يقود التحقيقات.

ومضت “واشنطن بوست” في قولها، إنه حال لجوء الرئيس الأمريكي إلى تخفيف العقوبات ضد روسيا - والمفروضة عليها بسبب تدخلها في نزاع شرق أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم أو تدخلها في الانتخابات الأمريكية التي أجريت في شهر نوفمبر من العام الماضي - قد يواجه تحديا من الكونجرس، الذي ربما يقوم بفرض عقوبات أقوى، وهو الأمر الذي يزيد صعوبة موقف الرئيس الأمريكي قبيل حضوره قمة مجموعة الـ20 في ألمانيا.

وأشارت إلى أنه في حالة قيام ترامب بلقاء الرئيس الروسي دون مناقشة قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، ستتجدد أسئلة حول ما إذا كان ترامب يوافق على نتائج وتقارير استخباراته، حول نوايا روسيا واستعدادها لتعكير صفو العملية الديمقراطية.

من جانبه قال نيكولاس بيرنز، سفير واشنطن لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) - خلال فترة الرئيس الأسبق جورج بوش - إن ترامب في مأزق الآن، معربا عن رفضه لتقديم أي تنازلات للرئيس الروسي، خلال اجتماعه الأول بالرئيس الأمريكي.

وأضاف بيرنز ” لماذا قد يتم تقديم تنازلات لبوتين خلال الاجتماع الأول، ماذا فعل يجعله يستحق ذلك؟”.. محذرا ترامب من تقديم تنازلات والتملق للرئيس الروسي، مؤكدا على أن هذه الخطوات من شأنها أن تجعل بوتين يرى الولايات المتحدة في موقف ضعيف.