«واشنطن بوست»: الخلافات مع روسيا تضع ترمب في مأزق2017-07-05 12:46:27
سلطت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، اليوم الأربعاء، الضوء على التوترات التي تشهدها العلاقات الأمريكية - الروسية منذ تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذه التوترات وضعت ترامب في مأزق قبيل اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء انعقاد قمة مجموعة الـ20 في مدينة “هامبورج” الألمانية خلال الأسبوع الجاري.
ولفتت الصحيفة الأمريكية - في تقرير لها - إلى أنه خلال فترة الحملة الانتخابية لترامب، كان قد وعد أنصاره ومؤيديه بالتوصل إلى “صفقة جيدة” مع روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، وعلاوة على ذلك، دأب ترامب خلال الفترة الأخيرة على وصف التحقيقات الجارية بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية بـ “الخدعة”، كما تفاخر أمام المسئولين الروس بقيامه بإنهاء خدمات مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي كان يقود التحقيقات.
ومضت “واشنطن بوست” في قولها، إنه حال لجوء الرئيس الأمريكي إلى تخفيف العقوبات ضد روسيا - والمفروضة عليها بسبب تدخلها في نزاع شرق أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم أو تدخلها في الانتخابات الأمريكية التي أجريت في شهر نوفمبر من العام الماضي - قد يواجه تحديا من الكونجرس، الذي ربما يقوم بفرض عقوبات أقوى، وهو الأمر الذي يزيد صعوبة موقف الرئيس الأمريكي قبيل حضوره قمة مجموعة الـ20 في ألمانيا.
وأشارت إلى أنه في حالة قيام ترامب بلقاء الرئيس الروسي دون مناقشة قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، ستتجدد أسئلة حول ما إذا كان ترامب يوافق على نتائج وتقارير استخباراته، حول نوايا روسيا واستعدادها لتعكير صفو العملية الديمقراطية.
من جانبه قال نيكولاس بيرنز، سفير واشنطن لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) - خلال فترة الرئيس الأسبق جورج بوش - إن ترامب في مأزق الآن، معربا عن رفضه لتقديم أي تنازلات للرئيس الروسي، خلال اجتماعه الأول بالرئيس الأمريكي.
وأضاف بيرنز ” لماذا قد يتم تقديم تنازلات لبوتين خلال الاجتماع الأول، ماذا فعل يجعله يستحق ذلك؟”.. محذرا ترامب من تقديم تنازلات والتملق للرئيس الروسي، مؤكدا على أن هذه الخطوات من شأنها أن تجعل بوتين يرى الولايات المتحدة في موقف ضعيف.
-
"البترول": وفرنا احتياجات "الكهرباء" من الوقود خلال الموجة الحارة
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح قطاع البترول في تأمين احتياجات جميع محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية من الغاز الطبيعي والوقود ...Wed, 05 Jul 2017 07:57:53 GMT
-
التضامن: صرف الدعم النقدي لمستفيدي "تكافل وكرامة" مع الزيادة 10 يوليو
أعلنت نيفين القباج مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية، عن صرف الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بداية من العاشر من شهر ...Wed, 05 Jul 2017 09:11:48 GMT
-
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء ، 4 شبان فلسطينيين من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة خلال حملة دهم واسعة شملت عشرات المنازل خاصة لعائلات ...Wed, 05 Jul 2017 08:11:59 GMT
-
استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه المصري إلى ما دون ١٨جنيها
شهدت أسعار صرف الدولار تراجعا لليوم الثالث على التوالي أمام الجنيه المصري وتفاوتا طفيفا بين البنوك بعد فترة من الاستقرار في بداية التعاملات الصباحية اليوم ...Wed, 05 Jul 2017 10:26:14 GMT
-
زوجة الشهيد «عادل رجائي» تدعو لمقاضاة الأمير القطري واردوغان دوليا
أكدت سامية زين العابدين الكاتبة الصحفية وزوجة الشهيد العميد عادل رجائي، أن الإرهاب يستهدف الدول العربية فقط ولا يستهدف إسرائيل، وقالت باستياء: “لماذا لم يقاتل ...Wed, 05 Jul 2017 09:28:14 GMT
-
صدمة لفريقي للهلال والنصر قبل البطولة العربية
أبلغت اللجنة المنظمة للبطولة العربية، التي تقام في مصر نهاية الشهر الحالي، إدارة ناديي النصر والهلال أنهما لن يستطيعا تسجيل ستة لاعبين أجانب في قائمة الـ ١٨ ...Wed, 05 Jul 2017 08:54:40 GMT
-
"شعبة العطارة": استقرار أسعار التوابل والمكسرات بعد رمضان
قال محمد مصطفى الشيخ سكرتير شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية إن أسعار التوابل والأعشاب والمكسرات تشهد خلال الفترة الحالية استقرارا بعد انتهاء شهر رمضان. وأرجع ...Wed, 05 Jul 2017 08:40:20 GMT
-
مرصد الإفتاء يحذر من تداعيات عودة عناصر داعش إلى بلدانهم
حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من التداعيات التي تصاحب عودة المسلحين الأجانب في صفوف تنظيم (داعش )الإرهابي إلى بلدانهم، ...Wed, 05 Jul 2017 08:40:20 GMT
-
خبير كرة إيطالي يتنبأ بفشل أدم وناس مع نابولي
تنبأ إريكو فيدالي، خبير الكرة الإيطالي الشهير بمسيرة غير ناجحة لادم وناس النجم الجزائري الصاعد، مع نادي نابولي الإيطالي. وقال فيدالى في تصريحات إذاعية :”وناس ...Wed, 05 Jul 2017 08:32:16 GMT