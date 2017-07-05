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كوريا الشمالية: لن نضع برنامج أسلحتنا على طاولة المفاوضات
زعيم كوريا الشمالية

كوريا الشمالية: لن نضع برنامج أسلحتنا على طاولة المفاوضات

2017-07-05 12:41:49
محيط: أ. ش. أ

قال  زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون اليوم الأربعاء أن بلاده لن تضع برنامج أسلحتها على طاولة المفاوضات، وذلك بعد مرور يوم واحد على إجراء بيونج يانج لاختبار صاروخ عابر للقارات.

ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية عن الإعلام الكوري الشمالي قوله إن هذا الصاروخ الباليستي قادر على حمل رأس نووية ضخمة وثقيلة.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي دعا فيه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى ممارسة المزيد من الضغوط الدولية على كوريا الشمالية.

وجاء إطلاق هذا الصاروخ أمس (الثلاثاء) بعد أيام قليلة من القمة الأمريكية-الكورية الجنوبية التي عقدت في واشنطن وتباحث خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن بشأن التهديدات الكورية الشمالية.

وخلال القمة دعا ترامب إلى رد حازم على بيونج يانج، مؤكدا أن فترة الصبر الاستراتيجي مع النظام الكوري الشمالي قد انتهت.

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