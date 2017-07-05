خبير اقتصادي: الدولار سيعاود ارتفاعه في موسم الحج2017-07-05 12:49:22
أكد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أن السبب الرئيس لانخفاض سعر الدولار الأمريكي هو انتهاء الفترة الموسمية لزيادة الطلب على الدولار، مشيرا إلى احتمالية زيادة الطلب على الدولار في موسم الحج القادمة.
وأوضح نافع من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم” على قناة “دريم” الفضائية اليوم الأربعاء أنه هناك عوامل أخرى إيجابية لانخفاض سعر الدولار مثل الفوائض الدولارية بالبنوك بسبب فرض قيود على الاستيراد وارتفاع مخزون الاحتياطي الأجنبي.
واقترح أن يتم الاتفاق مع المملكة العربية السعودية للسماح بصرف الجنيه المصري خلال موسم الحج، لتخفيض الطلب على الدولار.
وفي سياق أخر، توقع أن يتم رفع قيمة الفوائد بالبنك المركزي خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعه غدا.
وحذر من زيادة قيمة الفوائد مما سيؤدي إلى رفع المديونية وزيادة عجز الموازنة.
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