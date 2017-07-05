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تجدد الاشتباكات بين القوات السورية والمعارضة المسلحة في درعا

تجدد الاشتباكات بين القوات السورية والمعارضة المسلحة في درعا

2017-07-05 12:44:28
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أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء ، بتجدد الاشتباكات بين القوات السورية وفصائل من المعارضة السورية في محافظة درعا جنوبي شوريا.

ونقلت القناة عن مصادر ميدانية سورية - لم تسمها - قولها إن قوات النظام استهدفت بالمدفعية الرشاشة منطقة درعا البلد ، في حين ألقى مقاتلو المعارضة قذائف على مناطق في حي الكاشف الذي تسيطر عليه قوات النظام في درعا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان - مقره لندن - قد أعلن أمس أن طائرات مروحية سورية استهدفت بأكثر من 15 برميلا متفجرا مناطق درعا البلد وقرى وبلدات في ريف محافظة درعا، لا سيما في بلدة النعيمة، وذلك في خرق للهدنة التي أعلنها النظام السوري في جنوب البلاد.

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